BL : le Borussia Dortmund prend la tête avec un but d'Erling Haaland, Hoffenheim cartonne 6-3 Greuther Fürth

Alors que le VfB Stuttgart s'est joué de Mayence hier (2-1), la Bundesliga se poursuivait avec la 13e journée. Dauphin du Bayern Munich qui affronte l'Arminia Bielefeld à 18h30, le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse du VfL Wolfsbourg. L'entame était compliquée contre la bande de Florian Kohfeldt. Sur un mouvement côté droit, Ridle Baku centrait fort vers le but où Wout Weghorst ne se faisait pas prier pour marquer (2e). Surpris, le Borussia Dortmund relevait tout doucement la tête au fil du match et Marco Reus obtenait un penalty qui était transformé par Emre Can (35e). Sur cette lancée, le Borussia Dortmund insistait et Donyell Malen frappait avec une jolie frappe qui surprenait Koen Casteels (55e). Résistant malgré une fin de match solide de Wolfsbourg, le Borussia Dortmund se donnait même de l'air avec un but d'Erling Braut Haaland pour son retour de blessure (81e). Les Marsupiaux s'imposaient 3-1 et prennaient provisoirement la tête de la Bundesliga.

Troisième du championnat, Fribourg restait sur deux défaites de rang et vient de louper le coche contre Bochum avec un troisième revers de suite (2-1). Malgré un but de Philipp Lienhart (51e), le promu a répondu via Sebastian Polter (54e) et Milos Pantovic (82e). Le Borussia Mönchengladbach s'est lui totalement manqué contre Cologne avec une défaite 4-1. Les Boucs (10e) dépassent ainsi les Poulains (11e). Premier non relégable avant de jouer contre Augsbourg, le Hertha Berlin manque une belle occasion et concède un match nul en fin de match (1-1). Conséquence, le Hertha Berlin glane une place (14e) et conserve un point d'avance sur le barragiste Augsbourg (16e). Catastrophique cette saison avec seulement un point glané, la lanterne rouge Greuther Fürth a encore pris l'eau contre Hoffenheim. Ces derniers l'ont emporté 6-3 avec un triplé d'Ilhas Bebou et un doublé de Georginio Rutter. Hoffenheim grimpe à la 5e place de Bundesliga.

Les matches de l'après-midi :

Bochum 2-1 Fribourg : Polter (54e) et Pantovic (82e) pour Bochum; Lienhart (51e) pour Fribourg

Cologne 4-1 Borussia Mönchengladbach : Ljubicic (55e), Uth (77e), Duda (78e) et Andersson (90e +3) pour Cologne; Hofmann (74e) et (88e) pour Gladbach

Greuther Fürth 3-6 Hoffenheim : Leweling (22e), Tillman (46e) et Hrgota (68e) pour Fürth; Bebou (32e, 62e et 80e), Rutter (40e et 58e) et Meyerhofer (66e, CSC) pour Hoffenheim

Hertha Berlin 1-1 Augsbourg : Richter (40e) pour le Hertha; Gregoritsch (90e +7) pour Augsbourg

VfL Wolfsbourg 1-3 Borussia Dortmund : Weghorst (2e) pour Wolfsbourg; Can (35e sp), Malen (55e) et Haaland (81e) pour Dortmund

Le classement de la Bundesliga