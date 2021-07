AS Roma : José Mourinho voit les choses en grand

La suite après cette publicité

Paulo Fonseca parti il y a quelques semaines, l'AS Roma avait rapidement trouvé son successeur en la personne de José Mourinho. Sans club depuis son départ de Tottenham en avril dernier, le «Special One» va donc retrouver le banc de touche en Serie A. Et avec du pain sur la planche car en 2020-2021, les Giallorossi, malgré ce beau parcours en Ligue Europa (demi-finalistes), ont souffert en championnat avec une septième place. Certes, le club romain jouera la Ligue Europa Conference, mais on est loin de la Ligue des Champions ou de la C3. L'objectif du Portugais est donc de ramener le club au sommet en trois ans, durée de son contrat.

Arrivé il y a peu dans la capitale italienne, José Mourinho est justement revenu pour les médias du club sur le projet et les objectifs : «j'espère que le succès arrivera avec moi, parce que j'ai un contrat de trois ans. C'est le premier contrat et peut-être qu'il y en aura un deuxième un jour. J'espère donc que les résultats de notre travail arriveront pendant mon temps. Je veux vraiment que cela arrive. Mais allons-y pas à pas. (...) Nous voulons faire de Rome un succès, mais un avenir plein de succès, et non pas un succès isolé. Nous voulons faire quelque chose de durable.»

«Chacun doit sentir qu'il veut tout donner pour son équipe»

Avec les dirigeants romains, l'ancien manager des Spurs espère donc connaître le succès rapidement, mais aussi sur la durée. Tout en changeant certaines choses au club. «Nous voulons donc faire quelque chose de très, très grand. Mais cela doit se faire étape par étape. En commençant par toutes les structures autour de l'équipe de football : pas seulement les infrastructures mais aussi les organisations humaines. Et, comme le disent les propriétaires, c'est une façon de laisser un héritage au club. Le faire pour l'avenir, pour le club, pour les fans. Et je suis prêt pour cela. Je suis enthousiaste à ce sujet. C'est pourquoi je dis, j'espère que nous verrons les résultats avant la fin de mon contrat de trois ans, parce que je veux accélérer le processus», a-t-il poursuivi, lui qui attend aussi des «cadeaux» des dirigeants sur le mercato.

José Mourinho a conclu son interview en envoyant un message aux jeunes du club et à toute son équipe : «je veux une bonne coopération avec le secteur des jeunes parce qu'il n'y a pas de meilleure chose pour un entraîneur que d'amener quelques jeunes joueurs en équipe première, des joueurs avec une culture du club. Essayons donc, tous ensemble, de faire une équipe. Et quand je dis une équipe, je ne parle pas seulement des 11 joueurs sur le terrain. Un club doit être une équipe. Tout le monde doit sentir que c'est mon équipe. Chacun doit sentir qu'il veut tout donner pour son équipe. Tout le monde doit être heureux des bons résultats, tout le monde doit être triste des mauvais résultats. Mais tout le monde doit être uni comme une équipe.» Place au travail.