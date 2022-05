Affaire Abidal : sa femme le défend et confirme sa version

Dans une vidéo publiée sur Youtube dimanche, Hayet Abidal, l’épouse de l’ancien footballeur Éric Abidal est revenue sur l’affaire de la greffe de foie controversée de son mari. La police espagnole enquête actuellement sur cette transplantation qu’elle juge suspecte. La femme de l'ancien Barcelonais assure que Gérard Armand, le prétendu cousin d’Éric Abidal, est bien un membre de la famille de l’ancien international français et que c’est même elle qui l’a contacté. « Je l’ai contacté. Sa maman m’avait obtenu le numéro de sa mère, poursuit Hayet Abidal. Il était tout de suite partant. Il avait vraiment envie d’aider son cousin et m’a dit qu’il ne le faisait pas que pour Éric, mais aussi pour lui-même, il sortait d’une dépression et ressentait le besoin de faire un geste de bienveillance », a-t-elle expliqué.

La suite après cette publicité

La femme de l’ancien défenseur du Barça a également déploré l’ampleur qu’a pris cette affaire qui affecte toute sa famille, alors que tout a été fait normalement selon elle. « Ça commence à être vraiment fatigant, ça nous affecte tous, ce sont des accusations très graves. Mes filles reçoivent des messages traitant leur père d’assassin, alors que tout est complètement faux. J'étais avec Éric et son cousin du début à la fin, j’étais avec eux quand ils sont entrés au bloc opératoire. Je les ai vus entrer au bloc, je les ai vus en sortir, j’ai vu les infirmières lui retirer ses points de suture », a déclaré Hayet Abidal lors de son interview.