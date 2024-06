Zinédine Zidane donne le nom du plus grand stade de sa carrière

De passage en France pour le gala UNIVERSE FOOTBALL organisé par le Z5 à Aix-en-Provence, Zinédine Zidane en a profité pour répondre aux questions de Mamadou Niang dans une interview accordée à Canal+Sport Afrique dans l’émission «Mamad : Droit au Coeur». L’ancien joueur du Real Madrid passé par la Juventus a donné l’identité de la plus mythique enceinte dans laquelle il a évolué et sans surprise c’est le Santiago-Bernabeu qui a fait vibrer Zizou :

«Je pense que le stade Bernabeu, comme c’était ma fin de carrière en plus, c’était particulier, c’était assez particulier, surtout quand tu ne connais pas l’ambiance. En plus moi, quand je signe à 29 ans à Madrid, je n’avais jamais joué au Bernabeu donc c’est impressionnant de jouer là-bas et après peut-être qu’il y a eu deux ou trois stades anglais avec une ambiance de fou quand même par exemple Liverpool, Manchester United, c’est particulier aussi. Et le Vélodrome aussi», a expliqué la légende française dans son entretien.