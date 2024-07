Yang Min-Hyeok rejoint Tottenham

Après l’arrivée d’Archie Gray et de Lucas Bergvall, les Spurs ont enregistré leur troisième recrue de l’été avec Yang Min-Hyeok. L’ailier droit, qui arrive en provenance de la formation sud-coréenne de Gangwon FC, s’est engagé avec le club londonien jusqu’en 2030. Il continuera de jouer avec son club jusqu’en janvier 2025 et rejoindra ensuite les Spurs.

Tottenham Hotspur vient, en effet, d’annoncer avoir trouvé un accord «pour que Yang Min-Hyeok rejoigne le club en provenance du Gangwon FC, club de K League 1, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail et d’une autorisation internationale. Yang, qui a eu 18 ans en avril, a signé un contrat jusqu’en 2030 et nous rejoindra en janvier 2025», précise le communiqué. L’ailier a fait 25 apparitions cette saison, contribuant à huit buts et quatre passes décisives.