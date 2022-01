Le Real Madrid veut chiper Corentin Tolisso au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Corentin Tolisso fait des envieux. S'il a connu quelques galères au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, le milieu de terrain âgé de 27 ans est de retour en grande forme avec le Bayern Munich. Les performances du Lyonnais formé à l'OL ont légitimement de quoi relancer de plus belle les rumeurs concernant son avenir.

L'international français (28 sélections, 2 buts) arrive en effet en fin de contrat en juin prochain avec le Rekordmeister. Il est ainsi libre de signer un précontrat avec l'écurie de son choix depuis le 1er janvier dernier. La direction bavaroise en est bien consciente, mais elle va devoir s'activer sur ce dossier car le danger rode autour du natif de Tarare.

Le Bayern ne veut pas refaire "une Alaba"

Selon les informations venues d'Espagne et plus précisément de Mundo Deportivo, ce samedi, le Real Madrid s'intéresse de très près à Corentin Tolisso et sa situation particulière. Carlo Ancelotti, qui a connu le Français au Bayern, apprécie toujours son profil. Toutefois, le nonuple champion d'Allemagne en titre entend bien faire tout son possible pour éviter qu'un coup à la David Alaba (parti libre chez les Merengues l'été dernier) ne se reproduise.

Sous l'impulsion de Julian Nagelsmann, qui souhaite conserver son n°24, l'actuel leader de Bundesliga se rapprocherait un peu plus des positions du clan Tolisso pour une éventuelle prolongation. Le quotidien catalan ajoute par ailleurs que plusieurs formations de Premier League et de Serie A restent également attentives sur ce dossier, alors que José Mourinho a un temps souhaité attirer l'ancien de l'OL à Rome. Une chose est sûre, ça va bouger dans les prochaines semaines pour Corentin Tolisso.