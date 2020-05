Djibril Cissé pose sa candidature auprès d'un club de Ligue 1

« J'ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer (les 100 buts en Ligue 1, NDLR). Si un club m'accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j'ai un objectif je fais tout pour l'atteindre ». La semaine dernière, Djibril Cissé s'offrait une belle sortie médiatique, dans laquelle il annonçait son envie de refouler les pelouses. Sans club, du haut de ses 38 ans, il a même ajouté qu'il était prêt à jouer sans salaire. Et le Nîmes Olympique pourrait le tenter...

« Cela me conviendrait avec grand plaisir. Mon frère, Abou a foulé la pelouse des Costières. Moi, j’ai été au centre de formation; j’ai porté les couleurs de ce club. Ce serait une façon de boucler la boucle et pour moi, ce serait une vraie fierté. Mais que j’entretienne des attaches très particulières ou pas, j’irai dans le club qui me donnera la chance de décrocher ce titre honorifique des 100 buts », a lancé le joueur à La Provence.

Natif d'Arles, Cissé a souvent été annoncé chez les Crocos. Un club qu'il connaît un peu pour y être passé entre 1997 et 1998 avant de filer à l'AJ Auxerre. Cependant, si l'histoire a tout pour être belle, voir l'ancien buteur de l'OM rallier le Gard reste un scénario très hypothétique. Selon nos informations, Nîmes n'a pas planifié un retour aux sources de Cissé. Et si l'affaire ne se fait pas avec les Crocos, reste à savoir quel(s) autre(s) club(s) de Ligue 1 pourront être intéressés.