Une première décision est tombée dans le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé

Le divorce entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain est encore loin d’être réglé. Pour rappel, en plus d’avoir dû digérer le départ de sa star sans recevoir le moindre centime, le club de la capitale est toujours en conflit avec le Bondynois en raison de primes et de salaires impayés. Concrètement, le clan Mbappé réclame au PSG le versement d’une somme estimée à 55 M€. Une demande que les Rouge et Bleu contestent, assurant qu’ils avaient conclu un arrangement avec leur ancien joueur.

La suite après cette publicité

Le 17 juillet dernier, Fayza Lamari, la mère du capitaine de l’équipe de France, assurait toutefois que le clan Mbappé ne comptait pas lâcher l’affaire. « C’est désormais entre les mains des représentants de Kylian. Mais je fais confiance au PSG pour que très rapidement, ça rentre dans l’ordre. On vient de recevoir un courrier de réponse de leur part. Des décisions vont être prises. Parfois, dans les séparations, il faut décider qui prend la télé, qui garde les meubles ou la voiture… On en est là. J’espère que tout cela ne viendra pas ternir tout ce qu’on a vécu, qu’on ne restera pas sur ça. »

À lire

Real Madrid : Enzo Alves Vieira, fils de Marcelo, choque tout le monde !

Vers une médiation ?

Des propos qui avaient été suivis par la saisie de la commission juridique de la LFP. Ce mercredi, les avocats des deux parties étaient donc réunis au siège de l’instance dirigeante. Et selon RMC Sport, la commission juridique a demandé au PSG et au clan Mbappé d’instaurer la mise en place d’une médiation afin d’éviter d’autres procédures juridiques dans ce dossier. Une décision bien accueillie par les champions de France qui ont réagi via un communiqué publié par un journaliste de RMC Sport.

La suite après cette publicité

« Le Paris Saint-Germain se réjouit de l’audience qui s’est tenue aujourd’hui pendant deux heures devant la commission. Le club a rappelé que le joueur avait pris des engagements clairs, répétés en public comme en privé, et que ces engagements doivent être respectés par le joueur, dans le contexte de 7 saisons fantastiques correspondant à un investissement sans précédent du club. À la lumière des arguments documentés du coup, la commission a insisté sur la mise en place d’une médiation entre les parties, que le Paris Saint-Germain recherche depuis de nombreux mois. La commission a invité le joueur à considérer ce processus de médiation. » Reste maintenant à connaître la position du clan Mbappé.