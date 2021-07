JO, EdF Espoirs : Timothée Pembélé va être appelé

Il y a quelques jours, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste pour les Jeux Olympiques d'été. Une liste où l'on retrouvait notamment André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier. Mais voilà, plusieurs clubs ne comptent pas libérer leurs joueurs pour cette compétition, et le technicien doit en refaire une... Et il risque d'y avoir de nouveaux visages.

D'après les informations du Parisien, le jeune défenseur du Paris Saint-Germain Timothée Pembélé va être convoqué par Sylvain Ripoll. Auteur de quelques sélections avec les U17 notamment, le joueur de 18 ans n'a encore jamais porté le maillot de l'équipe de France Espoirs. Pour rappel, la liste finale doit tomber dans quelques heures. Suspense...