Équipe de France : la liste des 18 joueurs retenus pour les JO dévoilée !

C’est enfin la fin d’un long calvaire pour Sylvain Ripoll. Alors que la France avait enfin gagné le droit de disputer à nouveau le tournoi olympique après sa dernière expérience en 1996 à Atlanta, le sélectionneur national a eu toutes les peines du monde pour trouver des joueurs. En effet, si plusieurs joueurs renommés tels que Kylian Mbappé ou Jules Koundé avaient manifesté leur envie d’être présents à Tokyo, la plupart des clubs a décidé de retenir ses ouailles.

La faute à un calendrier surchargé (comme Monaco qui reprend très tôt en vue du tour préliminaire de Ligue des Champions) et à la volonté de certaines équipes de ne pas voir des joueurs déjà embarqués dans des compétitions internationales (Euro, Copa América) revenir trop tard. Avant de contraintes qui ont eu des conséquences pour Ripoll (qui avait jusqu’au 30 juin pour annoncer sa liste des 22 + 4 réservistes).

Du beau monde quand même

Ce dernier a repoussé l’annonce de la liste à deux reprises déjà et a dû demander une dérogation afin de pouvoir appeler des joueurs qui n’étaient pas dans la pré-liste de 50 noms déposée en mai. C’est dire ! Au final, le coach des Espoirs a su trouver 18 noms. Et c'est confirmé, André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier seront bien du voyage au Japon. À noter que Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret et Amine Gouiri sont aussi présents.

Le Sochalien Maxence Prévot est l’unique réserviste. Pour rappel, les Français débuteront le tournoi olympique par un match contre le Mexique (jeudi 22 juillet), puis l’Afrique du Sud (dimanche 25 juillet) et enfin le Japon (mercredi 28 juillet).

Gardiens :

BERNARDONI Paul (Angers)

LARSONNEUR Gautier (Brest)

Défenseurs :

BADIASHILE Benoit (AS Monaco)

CACI Anthony (Strasbourg)

KALULU Pierre (AC Milan)

MICHELIN Clément (Lens)

SALIBA William (Arsenal)

SARR Malang (Chelsea)

Milieux :

CAMAVINGA Eduardo (Rennes)

CAQUERET Maxence (Olympique Lyonnais)

IKONE Jonathan (Lille)

SAVANIER Téji (Montpellier)

THAUVIN Florian (Tigres)

TOUSART Lucas (Hertha Berlin)

Attaquants :

GIGNAC André-Pierre (Tigres)

GOUIRI Amine (OGC Nice)

KOLO MUANI Randal (FC Nantes)

NORDIN Arnaud (AS Saint-Étienne)