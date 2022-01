Cameroun-Comores : incidents mortels à l'entrée du stade d'Olembe ?

Alors que le Cameroun défie actuellement les Comores dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le média LSI Africa évoque de graves incidents à l'entrée du stade d'Olembe de Yaoundé. Photos et vidéos à l'appui, des bousculades potentiellement mortelles sont d'ores et déjà évoquées.

Le média précise que les blessés graves ont été transportés au centre hospitalier Messassi et indique, par ailleurs, un premier bilan non officiel faisant état d’au moins 7 morts. Une catastrophe qui intervient alors que les Lions Indomptables mènent actuellement au score (2-0) grâce aux réalisations de Vincent Aboubakar et Karl Toko Ekambi.