Mercato : le FC Barcelone se prépare à un clash à 80 M€

La suite après cette publicité

La saison 2022-23 touche à son terme. Et la prochaine est déjà dans tous les esprits au FC Barcelone. Pour conserver le titre en Liga et faire bien mieux en Champions League, les Blaugranas comptent offrir une équipe ultra compétitive à Xavi. Mais pour y parvenir, ils devront vendre certains éléments. En plus de Jordi Alba, qui a annoncé son départ, dix joueurs ne seront pas retenus par la direction selon Sport. Parmi eux, Ferran Torres et Ansu Fati.

Une liste où ne figurait pas Raphinha. Pourtant, le média ibérique assure depuis des semaines que le FCB ne compte pas poursuivre l’aventure avec le Brésilien. Arrivé l’été dernier en provenance de Leeds pour un montant de 58 millions d’euros, l’ailier n’a pas totalement convaincu en Catalogne. Récemment, Sport a d’ailleurs précisé que les pensionnaires du Camp Nou avaient fixé le prix de l’international auriverde à 80 millions d’euros.

À lire

Raphinha veut quitter le FC Barcelone !

Raphinha met des bâtons dans les roues du Barça

Et les Blaugranas avaient bon espoir, d’autant que la publication espagnole avait révélé que Raphinha se posait des questions sur son avenir. Mais ce lundi, Sport a lâché une information importante puisque le média a indiqué que le Brésilien ne souhaite pas s’en aller. Il a communiqué à son entourage très proche qu’il veut continuer à évoluer sous les ordres de Xavi et améliorer ses performances en 2023-24. Il croit à 100% en ses capacités d’y parvenir. Cela ne fait pas les affaires du Barça, qui doit trouver de l’argent cet été.

La suite après cette publicité

Et les dirigeants comptaient sur un possible départ de Raphinha, l’un des joueurs de l’effectif à toujours avoir une belle cote sur le marché. Sport rappelle que Chelsea et Newcastle sont très intéressés à l’idée de récupérer le joueur de 26 ans, qui a brillé chez les Peacocks. Mais ce n’est visiblement pas dans ses plans. Conseillé par Deco, qui sera à la tête de la direction sportive mais qui voudrait le convaincre de s’en aller, Raphinha se prépare à une intersaison mouvementée. Et comme Frenkie de Jong et Memphis Depay l’été dernier, il n’a visiblement pas envie d’aider les Culés. Un nouveau bras de fer en prévision.