Mercato : le FC Barcelone veut mettre 11 joueurs à la porte

Un nouveau couac. Hier, le FC Barcelone a appris une bien mauvaise nouvelle. En effet, la Liga a décidé de prendre plus de temps afin de rendre sa décision concernant le plan de viabilité du club catalan. Confiants, les Blaugranas, qui ont présenté leurs idées afin de réduire leurs pertes de 200 millions d’euros, ont reçu un petit coup sur la tête puisqu’ils ne seront fixés que dans deux semaines. Cela empêche les pensionnaires du Camp Nou d’avancer sur plusieurs dossiers très importants.

En effet, le Barça s’attendait à recevoir l’accord de la Liga hier afin de pouvoir enregistrer les nouveaux contrats de Gavi, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto et Iñaki Peña. Les Culés pensaient aussi qu’ils pourraient avancer sur le transfert de Lionel Messi. D’ailleurs, Sport explique que les dirigeants sont très agacés car ils savent que l’Argentin va prendre sa décision dans les prochains jours. Cette mauvaise nouvelle pourrait leur porter préjudice.

Onze joueurs à faire partir

Mais les champions d’Espagne ne lâcheront rien. Comme Xavi, les dirigeants veulent absolument le rapatrier. Ils souhaitent aussi des renforts à d’autres postes. Ilkay Gündogan (Manchester City) ou encore João Cancelo (Manchester City, prêté au Bayern Munich) sont notamment ciblés. Pour attirer ces joueurs et surtout réussir à faire revenir Messi, les Blaugranas vont devoir vendre. Onze joueurs sont d’ailleurs mis sur le marché selon Sport.

Prêté cette saison, Abde Ez a réalisé des choses intéressantes à Osasuna. Il a une belle cote en Premier League où plusieurs clubs sont séduits. Selon transfermarkt, son prix est estimé à 8 M€. Envoyé à Tottenham cette saison, Clément Lenglet a des chances d’y rester selon le média catalan. Transfermarkt évalue sa valeur à 12 M€, mais on n’imagine pas le Barça le vendre à ce prix. Un prix qui est aussi celui de Sergiño Dest. Ce dernier ne continuera pas à l’AC Milan. Mais l’Atlético de Madrid est déjà sur le coup.

Des éléments qui valent plus de 120 M€ au total

Nico Gonzalez (Angleterre, valeur fixée à 10 M€), Samuel Umtiti (courtisé en Italie après son retour en grâce à Lecce, valeur de 4 M€) et Alex Collado (Grèce, 4 M€) sont aussi sur le marché. Même chose pour Ansu Fati et Ferran Torres. Ils seront les deux grands sacrifiés du mercato d’été selon Sport. Concernant le premier, dont la valeur atteint 35 M€, Wolverhampton est intéressé. Une destination peu surprenante puisque c’est un club où son agent Jorge Mendes est bien implanté. Concernant Ferran Torres, l’Atlético et la Juventus sont séduits. Transfermarkt estime qu’il vaut 30 M€.

En fin de contrat dans un an, Jordi Alba est aussi dans le viseur de la Vieille Dame. Il va quitter le club comme cela a été annoncé ce mercredi, lui dont la valeur est évaluée à 5 M€. Pablo Torre, lui, partira en prêt. Le Celta de Vigo et Villarreal sont des destinations possibles pour le joueur dont la valeur est estimée à 3 M€. Ces onze joueurs n’entrent visiblement pas ou plus dans les plans de Xavi. Les Catalans espèrent récupérer de l’argent grâce à certains d’entre eux. Si on se fie à leur valeur marchande, on parle d’au moins 120 M€. Ce qui ne serait pas de trop pour recruter.