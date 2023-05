Jordi Alba annonce son départ du FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Après Sergio Busquets, un vice-capitaine du FC Barcelone quittera le navire à l’issue de la saison 2022-2023. En effet, le latéral gauche Jordi Alba va s’en aller du Barça, champion d’Espagne, à la fin de son contrat, expirant le 30 juin prochain. A 34 ans, l’international espagnol n’a plus le statut de titulaire indiscutable cette saison (seulement 19 titularisations en 29 matches TCC, 2 buts et 3 passes décisives), doublé par le jeune Alejandro Balde cette saison (35 en tant que titulaire sur 43 rencontres).

Avant que le club ne l’annonce via un communiqué sur son site officiel, c’est le joueur lui-même qui a officialisé la nouvelle par l’intermédiaire d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux : «merci à mes parents et mes frères. Merci à mes amis de m’avoir accompagné durant ce trajet. A tous mes coéquipiers, les staffs, les présidents et tous les salariés durant toutes ces années, à mes enfants et ma femme pour son soutien inconditionnel. Ce fut un honneur d’être un joueur du FC Barcelone. (…) Merci Culés et vive le Barça.» La presse espagnole précise également que le natif de L’Hospitalet de Llobregat a décidé de quitter la Catalogne par lui-même, renonçant à la moitié du salaire différé que lui doit encore le FCB.

17 trophées soulevés avec le Barça

Arrivé chez les pensionnaires du Camp Nou à l’été 2012 en provenance du Valence CF, Jordi Alba s’est rapidement imposé à la gauche de la charnière centrale, remportant le championnat - avec 100 points au compteur - dès sa première saison. Devenant au fil des saisons l’un des cadres de la formation catalane, le numéro 18, qu’il gardera non seulement en club mais également en sélection, s’est ensuite révélé comme l’un des meilleurs à son poste.

Au total, l’international de la Roja (91 sélections entre 2011 et 2022) aura défendu la tunique blaugrana durant 458 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 27 buts et délivrant 99 passes décisives. Il aura participé à étoffer le palmarès barcelonais, en soulevant pas moins de 17 trophées, dont 6 Championnats d’Espagne, 5 Coupes du Roi et une Ligue des Champions remportée en 2015. Une nouvelle page se tourne en Catalogne.