Liga : tombeur de l’Espanyol Barcelone, le Barça est officiellement Champion d’Espagne !

Quatre ans après son dernier titre, le FC Barcelone avait l’occasion de triompher une nouvelle fois, ce dimanche soir, lors de son déplacement sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, dix-neuvième. Un derby catalan qui pouvait, en effet, permettre aux Blaugranas d’officialiser un nouveau sacre en Liga. Forts de 11 points d’avance au coup d’envoi, les Culers se présentaient en 4-3-3 avec Raphinha, Lewandowski et Gavi sur le front de l’attaque. Engagés dans la terrible course du maintien, les Pericos optaient, quant à eux, pour un 5-3-2 et comptaient sur un duo offensif composé de Braithwaite et Joselu.

À l’Estadi Cornellà-El Prat, les hommes de Xavi prenaient rapidement le contrôle des débats. Si Pedri ne cadrait pas sa reprise sans contrôle du pied droit (6e), Robert Lewandowski concrétisait lui la domination barcelonaise avant même la fin du premier quart d’heure (0-1, 11e). Dominateur et porté par l’enjeu, le Barça doublait la mise dans la foulée. Sur un renversement de Pedri, très actif, Alex Balde passait devant Oscar Gil et reprenait du pied gauche (0-2, 20e). Une rencontre à sens unique où Lewandowski s’illustrait encore mais tombait cette fois-ci sur Pacheco, vigilant sur sa ligne (24e). Ce n’était que partie remise.

Le Barça s’offre le derby et le titre !

Juste avant la pause, Raphinha percutait et trouvait le Polonais au second poteau qui concluait parfaitement (0-3, 40e). Au retour des vestiaires, la physionomie de ce derby ne changeait pas… Servi par Frenkie De Jong, Koundé dominait Javi Puado et concluait d’une tête puissante (0-4, 53e). En fin de match, le Barça se montrait un peu plus fébrile et l’Espanyol en profitait. D’abord refusé, le but de Javi Puado, auteur d’une frappe piquée du pied droit sur l’ouverture dans l’axe de Fernando Calero, était finalement validé par la VAR (1-4, 73e). Dans la foulée, Joselu butait lui sur Marc-André Ter Stegen (76e) mais était quand même récompensé dans les ultimes secondes.

Quelques secondes avant le coup de sifflet final, l’attaquant des Pericos marquait de près et permettait ainsi aux siens de sauver l’honneur. Insuffisant toutefois pour renverser la tendance. Avec ce large succès (4-2), le FC Barcelone, fort de 14 points d’avance sur le Real Madrid à 4 journées de la fin, valide son 27e titre de Champion d’Espagne. La deuxième division espagnole se rapproche, en revanche, pour les hommes de Luis Garcia Fernandez. Un an et demi après son arrivée sur le banc et quatre mois après avoir remporté son premier trophée à la tête du FC Barcelone (la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid, 3-1), Xavi Hernandez ramène ainsi son club au sommet de la hiérarchie nationale.

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 Barcelone 85 34 27 4 3 64 13 51 19 Espanyol 31 34 7 10 17 42 60 -18

