Raphinha veut quitter le FC Barcelone !

Barré par Ousmane Dembélé et inquiet du possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone, Raphinha (26 ans) réfléchirait à quitter la Catalogne. Selon les dernières informations de Sport, l’ailier droit international brésilien (16 sélections, 5 buts) se pose actuellement de nombreuses questions quant à son avenir. Si l’ancien joueur de Leeds et du Stade Rennais n’a pas reçu de pression de la part des Culers, son possible statut de remplaçant pour la saison prochaine pousse l’intéressé à envisager un départ. Et pour cause.

La suite après cette publicité

Préféré à Raphinha au poste d’ailier droit, Ousmane Dembélé continue d’avoir les faveurs de Xavi. Par ailleurs, l’éventuelle arrivée de Lionel Messi au Barça entraînerait logiquement un trident offensif composé des deux précédemment cités aux côtés de Robert Lewandowski. Dès lors, celui qui totalise 10 buts et 11 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pense à voguer vers de nouveaux horizons. Principale raison de ce possible changement de cap ? La Seleção.

À lire

FC Barcelone : un cador anglais fonce sur Raphinha !

Raphinha, victime de la possible arrivée de Lionel Messi ?

En effet, le quotidien espagnol affirme que le natif de Porto Alegre ne souhaite pas sortir de la sélection brésilienne, qui plus est à l’heure où celle-ci entamera un nouveau cycle en juillet prochain. Alors que Carlo Ancelotti est annoncé avec insistance pour reprendre la tête du Brésil, Raphinha veut conserver une place de titulaire et ainsi prouver à son futur sélectionneur qu’il a une place de choix à prendre au sein de son effectif. Heureux en Catalogne, l’attaquant de 26 ans ne manque, quoi qu’il en soit, pas de prétendants.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, Chelsea, qui avait déjà conclu un accord de transfert avec Leeds United l’année dernière, Arsenal, qui insiste depuis de nombreux mois avec des appels constants de son directeur sportif Edu Gaspar et Newcastle, dernier courtisan déclaré, demeurent intéressés par le virevoltant ailier barcelonais. Tous sont d’ailleurs prêts à offrir plus de 12 millions d’euros bruts, salaire actuellement perçu par Raphinha. Reste désormais à savoir si ces cadors européens seront disposés à s’aligner sur les 70/80 millions d’euros demandés par les Blaugranas…