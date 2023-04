FC Barcelone : un cador anglais fonce sur Raphinha !

La suite après cette publicité

Une aubaine pour le Barça ? À la recherche de fonds pour financer le retour de Lionel Messi, plus que jamais sur le départ du côté de Paris, les hautes sphères barcelonaises vont bientôt présenter leur offre à LaLiga et espérer que cette dernière soit validée. Pour cela, les Culers, invités à réduire la masse salariale de 200 millions, souhaiteraient récupérer 100 millions d’euros de plus-values de transferts. Memphis Depay, Hector Bellerin, Eric Garcia, Ferran Torres et Raphinha avaient d’ailleurs été mis sur le marché, les deux premiers cités ayant déjà été vendus cet hiver. Et une autre bonne nouvelle semble se profiler pour les dirigeants catalans.

Déjà séduit par le profil de Raphinha lorsqu’il évoluait sous les couleurs de Leeds United, Newcastle n’aurait pas abandonné l’idée de le recruter. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, les Magpies - quatrièmes de Premier League et toujours en course pour disputer la prochaine Ligue des Champions - ont bel et bien l’intention de revenir à la charge pour l’ailier brésilien. Conscient de la situation dans laquelle se trouve le Barça, le club du Tyneside veut tenter sa chance.

Newcastle pense aussi à Vitor Roque !

Après avoir été rachetés par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite pour 353 millions d’euros en octobre 2021 et n’ayant pas pu investir excessivement sur les derniers marchés en raison du fair-play financier, les Saoudiens sont, en effet, désormais prêts à débourser les sommes nécessaires pour rester sur le devant de la scène et bien figurer en Europe. Malgré une place de titulaire depuis la blessure d’Ousmane Dembélé, Raphinha pourrait donc se laisser tenter par un retour en Premier League, d’autant plus que sa frustration n’est pas passée inaperçue ces dernières semaines.

Auteur de 9 buts et 9 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’international brésilien (16 sélections, 5 buts) n’est cependant pas la seule cible des Magpies. En effet, la formation entraînée par Eddie Howe serait également intéressée par l’attaquant de l’Athletico Paranaense, Vitor Roque. Pour rappel, le jeune buteur de 18 ans est également dans le viseur du… FC Barcelone. La connexion entre les deux formations devrait donc, à coup sûr, animer le prochain mercato.