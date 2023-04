Le Barça commence à en avoir marre de Raphinha

La suite après cette publicité

Au terme d’une nouvelle prestation plus qu’ennuyante, le FC Barcelone a concédé un nouveau match nul sur la pelouse de Getafe, ce week-end (0-0). Alors que les Catalans sont tout proches du titre, ils traversent actuellement une période creuse avant d’affronter l’Atlético de Madrid en Championnat. De quoi frustrer les attaquants de Xavi Hernandez, à l’image d’un Raphinha qui commence à sérieusement agacer en interne. Titulaire en l’absence d’Ousmane Dembélé, le Brésilien, auteur de 9 buts et 9 passes décisives délivrées en 41 matches, n’a plus marqué depuis le mois de mars et sa nouvelle colère, à Getafe, n’a pas plu au staff technique catalan.

Le joueur de 26 ans a fait part publiquement sa colère après avoir été remplacé à la 87ème minute, ce week-end. Selon les informations de Mundo Deportivo, son attitude a été très mal perçue par le staff technique et par plusieurs de ses coéquipiers, qui estiment que le Brésilien va trop loin. «Je dis déjà aux joueurs qu’il faut se fâcher d’abord avec soi-même et ensuite avec l’entraîneur, je n’ai aucun problème», a pourtant tenté de désamorcer Xavi, après le nul du Barça. Mais le Brésilien n’en est pas à son premier geste d’humeur sous les couleurs blaugranas et cela agace en réalité le technicien du Barça, qui a toujours été clair en voulant placer les intérêts du groupe avant tout.

Raphinha n’en est pas à son premier coup de sang

Après avoir été remplacé par Xavi lors du match d’Europa League contre Manchester United, à la 83e minute, il avait également quitté le terrain en colère, en donnant un coup de pied à la glacière et en frappant un siège sur le banc de touche. Lors du match Barça-Gérone, Raphinha se serait également plaint après avoir été remplacé à la 75e minute (0-0). De plus, Mundo Deportivo ajoute que l’attaquant de 26 ans a déjà été rappelé à l’ordre par Xavi lors d’une séance d’entraînement, le coach catalan lui aurait reproché de mettre trop d’intensité dans ses tacles.

«La dernière fois que je me suis mis en colère, j’ai dit que j’essaierais d’y arriver la prochaine fois, mais c’est difficile. C’est difficile parce que tu aimes être sur le terrain et aider l’équipe à gagner. Il fallait un but pour gagner. C’est normal, c’est la colère du jeu», a tenté de se justifier Raphinha, au micro de DAZN après le match contre Getafe. Arrivé cet été contre 58 millions d’euros, l’ex-Rennais n’est pour l’instant pas à la hauteur des attentes et son attitude pourrait pousser le Barça, en besoin de liquidités, à se séparer de lui.