Liga : le FC Barcelone perd deux points à Getafe dans un match fade

Leader du championnat avec 10 points d’avance sur son rival et dauphin madrilène - vainqueur de Cadix samedi soir, le FC Barcelone se déplaçait justement dans la banlieue de Madrid ce dimanche après-midi, pour y affronter Getafe dans le cadre de la 29e journée de Liga. L’occasion pour les Blaugranas d’accroître leur avance sur le club de la capitale, tandis que les Azulones n’étaient qu’à quatre petites unités de la zone rouge avant la rencontre. La victoire était donc prioritaire pour les hommes de Quique Sánchez Flores pour se rapprocher d’un maintien dans l’élite.

La première grosse occasion du match était à mettre au crédit de l’ancien Barcelonais Munir El Haddadi, dont la tête croisée passait à côté du poteau gauche de Marc-André ter Stegen (5e). Si le Barça mettait ensuite le pied sur le ballon, les poulains de Xavi Hernandez avaient du mal à trouver la faille dans une défense bleue en place. Cette dernière se trouait une fois sur l’appel dans l’axe de Raphinha, qui trouvait le poteau avant que Balde, ailier gauche ce dimanche, heurtait également le bois sur la meilleure opportunité catalane de la première période (25e).

Un Barça peu inspiré

Peu en vue depuis le début de la rencontre, l’attaquant polonais Robert Lewandowski s’offrait une belle occasion de la tête avant la pause, mais David Soria s’interposait parfaitement pour l’empêcher d’inscrire son 18e but de la saison et ainsi creuser son écart avec Karim Benzema (14 réalisations). Au retour des vestiaires, le FCB continuait d’imposer sa domination en termes de possession, mais très peu en termes d’occasions nettes. Franck Kessié, d’une belle reprise dans la surface, sollicitait à son tour le gardien du Geta, auteur d’une belle claquette sur sa ligne (53e). Sous le soleil de la banlieue madrilène, les supporters n’assistaient pas au meilleur des spectacles sur la pelouse du Coliseum Alfonso Pérez, avec très peu d’occasions de part et d’autre.

Dans le dernier quart d’heure, Raphinha sortait du lot et envoyait une belle frappe, déviée là aussi par un Soria impérial (75e). Dans l’autre surface, Borja Mayoral, profitant d’une approximation de Ronald Araujo, frôlait le poteau droit de MATS sur sa volée du droit (87e). Une soirée sans pour le FC Barcelone - troisième match sans victoire et sans marquer de but, tenu en échec par Getafe (0-0) et sans Sergi Roberto pour les prochaines semaines, sorti sur blessure en première période. Malgré le score de parité, les Barcelonais gardent, pour le moment, onze points d’avance sur le Real Madrid à neuf journées de la fin du championnat. Le club du sud de Madrid, quant à lui, prend une petite avance sur la zone de relégation avec ce point du nul.