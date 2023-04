Liga : sérieux contre Cadix, le Real Madrid se relance !

Relégué à treize points du FC Barcelone et voyant l’Atlético de Madrid revenir à deux unités, le Real Madrid se devait relancer la machine ce samedi, sept jours après une défaite 3-2 contre Villarreal. Les Merengues se déplaçaient à Cadix pour le compte de la 29e journée. Quinzièmes, les Andalous voulaient maintenir un écart avec la zone rouge. Pour ce faire, les locaux optaient pour un 4-4-2 avec David Gil dans les cages derrière Raul Parra, Luis Hernandez, Fali Jimenez et Alfonso Espino. Le double pivot était assuré par Fede San Emeterio et Ruben Alcaraz. Theo Bongonda et Ruben Sobrino prenaient les couloirs alors que Sergio Guardiola était associé en attaque à Chris Ramos. De son côté, le Real Madrid misait sur un 4-3-3 remanié avec Thibaut Courtois dernier rempart. Devant lui, Lucas Vazquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Nacho Fernandez formaient la défense. Aurélien Tchouaméni était placé en sentinelle auprès de Federico Valverde et Dani Ceballos. Seul en pointe, Karim Benzema était épaulé par Marco Asensio et Rodrygo Goes dans les couloirs.

Assez logiquement, le Real Madrid prenait le contrôle des opérations et Karim Benzema se distinguait avec une première tentative contrée en corner (4e). Monopolisant le ballon, la Casa Blanca s’établissait dans le camp des Andalous. Pour autant, ces derniers étaient déterminés à réagir en contre. Décalé par Ruben Sobrino sur la gauche de la surface, Alfonso Espino tentait alors une frappe croisée qui terminait sur le poteau droit de Thibaut Courtois (12e). Une alerte pour le Real Madrid qui réagissait dans la foulée. Aurélien Tchouaméni centrait pour Karim Benzema dont la remise trouvait Marco Asensio dont la reprise était repoussée par David Gil en corner (15e). Le début du réveil madrilène puisqu’on retrouvait Marco Asensio et Karim Benzema quelques secondes plus tard. Cette fois, l’Espagnol retrouvait le buteur français dont la frappe de l’extérieur du pied était captée par David Gil (18e). Malmené, Cadix avait néanmoins le mérite d’être tranchant sur ses rares occasions, mais la frappe de Chris Ramos manquait le cadre (23e). Juste après, Rodrygo Goes était trouvé par un centre de Lucas Vazquez, mais sa reprise était repoussée en corner par David Gil (25e).

Le Real Madrid récompensé sur la fin

Le Real Madrid ne relâchait pas ses efforts et Rodrygo Goes mettait sur orbite Dani Ceballos sur la gauche. Ce dernier tombait sur David Gil puis le ballon revenait sur Karim Benzema qui heurtait la barre transversale (35e). Les initiatives merengues se poursuivaient et Marco Asensio trouvait Lucas Vazquez qui manquait sa frappe (37e). Rodrygo Goes (40e) puis Dani Ceballos (41e) mettaient ensuite à contribution avant la pause un David Gil impérial. Au retour des vestiaires, le Real Madrid revenait aussi fort et Rodrygo Goes réalisait un nouveau petit festival technique avant de buter une nouvelle fois sur David Gil (50e). Puis Marco Asensio enroulait une frappe devant la surface qui s’envolait côté gauche (54e). Servi sur la gauche de la surface, Ferderico Valverde remisait parfaitement devant le but pour Rdorygo Goes qui croisait trop (57e). L’Uruguayen se distinguait ensuite à la frappe. Sur un corner vite joué par Marco Asensio tentait sa chance et croisait trop sur la gauche (58e). Karim Benzema lancé sur la gauche de la surface s’essayait à la frappe, mais trouvait le poteau gauche de David Gil (63e).

Le Real Madrid multipliait les tentatives et Rodrygo Goes sur la droite de la surface croisait trop à son tour (65e). Cadix s’en sortait très bien et subissait de plus en plus contre les Merengues. Intéressant dans les petits espaces, Karim Benzema voyait sa volée passer à droite du cadre (69e). Finalement, à force de pousser, le Real Madrid était récompensé. Trouvé plein axe par Aurélien Tchouaméni, Nacho Fernandez logeait une magnifique reprise de volée sur la gauche du but de David Gil qui s’inclinait enfin (1-0, 72e). Réagissant par un tir de Chris Ramos (74e), Cadix était malgré tout dominé par un Real Madrid très impliqué. Sur une percée, Federico Valverde remontait le ballon et trouvait devant la surface sur la droite Marco Asensio. Ce dernier logeait une frappe sur la gauche du but afin de mettre le Real Madrid à l’abri (2-0, 77e). Le match semblait plié et mis à part une tête d’Alvaro Negredo (85e), Cadix n’arrivait pas à montrer grand-chose. S’imposant 2-0, le Real Madrid revient à dix points du FC Barcelone et reprend 5 unités d’avance sur l’Atlético de Madrid. Cadix reste quinzième.