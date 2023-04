Le FC Barcelone prépare une énorme vague de départs pour récupérer 120 M€

La suite après cette publicité

En tête de la Liga avec une belle marge d’avance sur le Real Madrid, le FC Barcelone n’a pas rempli tous ses objectifs cette saison puisqu’il a été éliminé en phases de poules de Ligue des Champions et a été éliminé lourdement lors de la demi-finale de Coupe du Roi. Deux désillusions qui ont obligé Joan Laporta, le président catalan, à prendre la parole sur le mercato. «Le Barça doit certainement signer un défenseur latéral et un défenseur central en fonction des opportunités disponibles. Peut-être aussi un attaquant», expliquait-il, le mois dernier.

Mais pour cela, le FC Barcelone va devoir vendre. Le quotidien catalan Sport révèle ainsi que le Barça a pour objectif de faire rentrer plus de 120 millions d’euros dans ses caisses pour l’été. Pour y parvenir, certains départs sont déjà en très bonne voie, comme celui de Francisco Trincao (Sporting) ou de Clément Lenglet (Tottenham). Le club blaugrana envisage également de se séparer des autres prêtés, à l’instar de Nico Gonzalez (Valence CF) et Samuel Umtiti (Lecce). Seul Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna) souhaite être conservé en Catalogne.

Le Barça a une belle liste de joueurs à vendre

Avec le départ de ses joueurs prêtés, le Barça récupérera une bonne somme, mais pas suffisante pour pouvoir recruter. La deuxième option est de se séparer de certains éléments de l’effectif actuel. À commencer par ceux qui ont le moins de temps de jeu. Pour l’heure, la direction catalane écoutera les offres pour Ferran Torres, Ansu Fati et Jordi Alba, mais cela ne veut pas dire que leur départ sera fait puisque les contrats de deux premiers nommés expireront en 2027, celui de Jordi Alba à l’été 2024.

Et pour récupérer une grosse somme, le Barça serait également prêt à écouter les offres pour Andreas Christensen. Arrivé depuis Chelsea cet été, le défenseur danois a regagné une belle côte et intéresse maintenant plusieurs équipes de Premier League. Le quotidien catalan ajoute aussi que le Barça pourrait récupérer l’argent investi dans Raphinha en cas de besoin, alors qu’Ousmane Dembélé devrait retrouver une place de titulaire à son retour de blessure. Une chose est sûre, le Barça va devoir trouver une solution pour ne pas perdre Gavi, Ronald Araujo et, pourquoi pas, réaliser un gros coup en bouclant le retour de Lionel Messi.