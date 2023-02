FC Barcelone : Andreas Christensen, l’homme de l’ombre impérial

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle une conquête totale. Le 4 juillet dernier, le FC Barcelone annonçait la signature d’Andreas Christensen (26 ans). Le défenseur central danois, alors en fin de contrat avec Chelsea, débarquait en Catalogne dans l’ombre, presque sur la pointe des pieds, au milieu des arrivées de Jules Kounde, de Robert Lewandowski ou encore de Raphinha. Si les connaisseurs du championnat anglais savaient que ce transfert avait tout du bon coup réalisé par la direction catalane, nombreux étaient les doutes émis à son égard, notamment sur sa capacité à performer et à s’imposer dans un club comme le Barça.

Plus de 7 mois après son arrivée en Espagne, on peut dire qu’Andreas Christensen a mis tout le monde d’accord. L’international danois (62 capes, 3 buts) a d’abord eu du mal à faire son trou dans l’effectif de Xavi, même s’il n’a pas été aidé par une entorse de la cheville lui ayant fait manquer quelques semaines de compétition entre octobre et novembre.

À lire

Barça : Xavi évoque l’importance de Sergio Busquets

Christensen a conquis tout le monde à Barcelone

Mais alors qu’il ne partait pas dans la peau d’un titulaire aux yeux de son entraîneur, Christensen a su chambouler la hiérarchie pour pointer le bout de son nez et prouver sa valeur aux yeux des fans catalans. Si le FC Barcelone est aujourd’hui leader de Liga et l’une des meilleures défenses d’Europe, c’est en partie grâce aux très bonnes performances de son n°15.

La suite après cette publicité

Jeudi, lors du match aller des 16es de finale de la Ligue Europa, contre Manchester United (2-2), Andreas Christensen a d’ailleurs bien manqué aux Blaugranas, lui qui n’est entré en jeu que pour les 20 dernières minutes. « Les deux changements en défense sont dus au fait qu’il y a beaucoup de matchs à venir et que nous devons utiliser tous les joueurs pour éviter les blessures, nous devons faire tourner », a d’ailleurs expliqué Xavi, après ce choc, pour justifier son choix de laisser le Danois (et Alejandro Balde) sur le banc, au profit de Marcos Alonso et Jordi Alba.

Le Barça veut déjà blinder le Danois

Le natif de Lillerød, solide et qui lit bien le jeu, apporte clairement de la sérénité lorsqu’il est présent sur le terrain, sans oublier que ses qualités balle au pied font du bien à Pedri, Gavi & co. Tout cela n’a pas échappé au Camp Nou, qui est conquis et n’hésite pas à lui rendre hommage. D’autant plus que son amour de longue date pour le FCB ne laisse personne insensible. En interne, Andreas Christensen a également gagné le respect du vestiaire au fil des semaines en travaillant d’arrache-pied et en faisant preuve d’un grand professionnalisme.

La suite après cette publicité

Sport assure en tout cas que le FC Barcelone est ravi du rendement de son défenseur central, qui, au regard de ses prestations, fait partie des meilleures recrues catalanes. Plusieurs écuries de Premier League n’ont d’ailleurs pas loupé de le remarquer et s’intéressent à lui. Mais la position des Blaugranas est claire à ce sujet : l’ex-joueur de Gladbach’, sous contrat jusqu’en juin 2026 et qui possède une clause libératoire fixée à 500 M€, ne bougera pas du Camp Nou. Les dirigeants barcelonais songent même déjà à discuter d’une prolongation de contrat la saison prochaine. Preuve ultime que Christensen a séduit tout le monde au Barça.