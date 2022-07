Andreas Christensen arrive libre au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Arrivé très jeune à Chelsea en provenance de Brøndby, Andreas Christensen (26 ans) a définitivement pris son envol entre 2015 et 2017 avec un prêt au Borussia Mönchengladbach. S'affirmant en Allemagne, le Danois a ensuite intégré l'effectif des Blues. S'il a parfois alterné entre banc et titularisations, le natif de Lillerød a pleinement participé aux succès des Blues avec notamment une Premier League (2015), une FA Cup (2018), une Europa League (2019) ou encore une Ligue des Champions (2021).

Remportant six titres au total avec l'équipe première et une Youth League avec l'équipe U19 en 2015, Andreas Christensen a beaucoup progressé depuis son arrivée en Angleterre en 2012. Dix ans plus tard, le défenseur central n'est plus un adolescent, mais un homme fort d'une belle réputation. Disposant d'un statut d'indéboulonnable avec le Danemark, l'international aux 54 capes (1 but) arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison 2021/2022.

Un contrat de quatre ans à la clef

Dans le viseur du Borussia Dortmund mais aussi du Bayern Munich et du FC Barcelone, Andreas Christensen s'est finalement laissé convaincre par le club catalan. S'il a terminé l'exercice actuel avec Chelsea, il rejoint désormais les Blaugranas dans le cadre d'un contrat de quatre ans soit jusqu'en juin 2026. Son salaire devrait de son côté avoisiner les six millions d'euros annuels.

Une arrivée à prix réduit même s'il faudra compter la prime à la signature et les frais d'agent. Dans un communiqué, le club catalan s'est félicité de l'arrivée d'Andreas Christensen : «Christensen, deuxième recrue du FC Barcelone. Le FC Barcelona et Andreas Bødtker Christensen ont conclu un accord pour que le joueur rejoigne le Club après la fin de son contrat avec le Chelsea FC. Le joueur signera un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et sa clause libératoire sera fixée à 500 millions d'euros.» Un nouveau joli coup après Franck Kessié.