Le Borussia Dortmund tient une nouvelle piste avec Andreas Christensen

Le Borussia Dortmund est à la recherche de la perle rare qui saura stabiliser leur défense bancale (28 buts encaissés) et pour se faire ils se sont tournés vers la Premier League et les champions d'Europe de Chelsea. En effet, les Blues disposent de nombreux défenseurs centraux dont ils doivent encore décider de l'avenir, c'est le cas de Thiago Silva qui a d'ores et déjà prolongé avec les Blues, d'Antonio Rüdiger dont le contrat expire à la fin de saison, mais également d'Andreas Christensen, le danois, qui est dans la même situation que son coéquipier allemand.

C'est bien le nom du Danois (25 ans, 55 sélections) que le Borussia Dortmund a inscrit tout en haut de sa short-list. Cependant le défenseur central a déjà refusé une prolongation de contrat avec les Blues, car son père, et agent, aurait revu les prétentions salariales de son fils à la hausse. Cette situation n'arrange pas forcément Dortmund, mais le possible départ d'Axel Witsel, pourrait, selon Bild, faciliter l'arrivée de l'ancien de Mönchengladbach car cela ferait économiser 8 millions de salaire aux dirigeants de Dortmund.