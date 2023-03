FC Barcelone : Joan Laporta fait déjà de grandes annonces pour le mercato estival

La suite après cette publicité

Malgré son élimination en Ligue Europa face à Manchester United, le Barça est en bonne voie pour se qualifier pour la finale de Coupe du Roi, après sa victoire au Real Madrid lors du match aller (1-0). Et les hommes de Xavi conservent également neuf points d’avance sur leur rival madrilène, en tête du Championnat. Dans une conférence de presse organisée à Barcelone ce mardi, le président du Barça, Joan Laporta, en a profité pour évoquer la bonne forme de son club et a maintenu sa confiance en son entraîneur, qu’il souhaite rapidement prolonger.

Joan Laporta veut prolonger Xavi et Busquets

«Si je dois prolonger Xavi ? J’y ai déjà pensé, même si nous ne gagnons pas la Liga. Je l’ai dit à Xavi. Je veux lui transmettre un message de calme. Nous devons le reconduire parce qu’il a fait un pari, qu’il connaît le club et qu’il défend le style authentique du Barça. Il ne nous demande pas de faire des folies et il comprend la situation du club», a d’abord expliqué le président catalan, alors que Xavi Hernandez est encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Barça.

À lire

FC Barcelone : Raphinha met la pression à Xavi et Dembélé

Même chose pour Sergio Busquets, annoncé sur le départ cet été, à l’issue de son contrat, alors que Xavi Hernandez espérait voir son ex-coéquipier rester en Catalogne. «Et nous pensons également à un renouvellement pour Busquets. Sergio Busquets est fondamental dans le vestiaire et Xavi Hernandez veut qu’il reste encore un an avec nous. Nous ne lui avons pas encore fait de proposition précise, mais nous la ferons sous peu», a assuré le dirigeant catalan.

La suite après cette publicité

Trois postes ciblés en priorité

Mais pour que le manager des Blaugranas réussisse dans les meilleures conditions à ramener le Barça au plus haut niveau, cela passera par le mercato et Joan Laporta n’a pas esquivé le sujet. «Le Barça doit certainement signer un défenseur latéral et un défenseur central en fonction des opportunités disponibles. Peut-être aussi un attaquant (…) Le milieu de terrain ? Nous avons un très bon milieu et je ne pense pas qu’il soit indispensable de recruter à ce poste. D’autant plus que nous disposons d’un excellent centre de formation», a-t-il ajouté.

«Nous connaissons le plafond salarial et cela nous limite beaucoup. Quand j’entends que nous ne pourrons pas signer, nous ferons tout notre possible. Memphis est parti et il y a de la place sans que personne ne parte, mais financièrement, nous n’avons pas de ressources limitées en tant que club-État, nous devons agir de manière prudente et durable». Les problèmes financiers risquent donc de poser des problèmes au Barça cet été, mais le club blaugrana se veut confiant et le nom de Marco Asensio enflamme déjà la presse catalane.