Real Madrid : Marco Asensio ouvre la porte au FC Barcelone !

06 mars 2023. Le temps, peut-être, de faire le point entre Kylian Mbappé et Marco Asensio… D’un côté, la star parisienne est au sommet de son art. Acclamé par tout un stade, le Bondynois poursuit son idylle au PSG et vient, à ce titre, de dépasser Edinson Cavani pour devenir le seul et unique meilleur buteur de l’histoire du club avec 201 réalisations. De l’autre ? L’ailier droit espagnol navigue en eaux troubles. Dans le brouillard, à 4 mois seulement de l’expiration de son contrat, l’international de la Roja (35 sélections, 2 buts) pourrait alors se laisser tenter par un nouveau projet.

«Si Asensio va rester ? Je ne sais pas, il peut rester, peut-être pas, ça n’a pas beaucoup d’importance pour moi car ce n’est pas le moment d’en parler. Nous avons un défi très important cette saison. L’important, c’est qu’il y contribue, comme l’an dernier. Qu’il continue comme ça, et le club prendra la décision la plus appropriée», assurait d’ailleurs, en ce sens, Carlo Ancelotti, toujours aussi flou concernant l’avenir de son protégé. Dimanche, sur la pelouse du Betis Séville (0-0), Asensio s’est ainsi échauffé pendant 30 minutes… avant de ne pas entrer en jeu.

Une situation poussant forcément l’ancien joueur de l’Espanyol à se poser des questions quant à son futur. Dans cette optique, si l’AC Milan, Arsenal ou encore le PSG ont montré un intérêt certain pour le joueur, c’est bien le… FC Barcelone qui semble avoir les faveurs de l’intéressé. Volonté de Jorge Mendes, proche de Joan Laporta et qui aurait déjà discuté de la possibilité d’une arrivée de son client avec les dirigeants du Barça, le départ d’Asensio, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison, pourrait bel et bien avoir lieu !

Selon le quotidien Sport, le Barça sait que le joueur est prêt à discuter pour un transfert libre cet été… Une petite bombe lâchée par nos confrères espagnols quant on connaît la rivalité qui oppose les deux clubs. Malgré tout, le média espagnol précise qu’aucune des deux parties n’a fait un pas en avant. La raison principale ? Le club catalan ne veut pas s’immiscer tant que l’avenir madrilène d’Asensio ne sera pas réglé. Un geste classe des Blaugranas mais qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur si les négociations avec le natif de Palma de Majorque restaient au point mort…