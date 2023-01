Real Madrid : Marco Asensio a tranché pour son avenir

Marco Asensio, l’ailier international espagnol du Real Madrid, devrait mettre fin aux spéculations sur son avenir en s’engageant avec le Real Madrid sur la durée. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs, Asensio a décidé de rester au Santiago Bernabéu. C’est ce qu’indique le quotidien Marca dans son édition de dimanche, dévoilant plus de détails sur l’opération.

La suite après cette publicité

Le contrat actuel d’Asensio avec le Real Madrid expire en juin, mais le club aurait décidé de le prolonger. Les termes de ce nouveau contrat n’ont pas été rendus publics par le média, mais il est rapporté qu’Asensio serait en passe d’accepter une diminution significative de salaire en échange de son engagement à long terme avec le club.

À lire

Liga : le Real Madrid et la Real Sociedad se neutralisent pour le plus grand bonheur du Barça

Asensio va continuer

La publication ibérique précise bien que le volet financier n’est pas très important pour le joueur, mais souligne qu’il veut se sentir important. Ces dernières semaines, il aurait senti le vent tourner favorablement pour lui, avec sa titularisation face à l’Athletic à San Mamés, match qui était particulièrement important pour les Merengues. Un signe de confiance de Carlo Ancelotti, qui compte sur lui pour l’avenir.

La suite après cette publicité

Un dossier compliqué à régler - a priori - pour l’écurie présidée par Florentino Pérez. Cependant, nous ne sommes pas à l’abri d’un possible nouveau retournement de situation dans ce dossier, puisqu’il y en a déjà eu par le passé. Des clubs comme l’AC Milan et même le FC Barcelone seraient particulièrement intéressés par ses services, et auront aussi des arguments solides pour le convaincre…