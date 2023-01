Le FC Barcelone passe à l’attaque pour Marco Asensio !

La suite après cette publicité

Pendant de long mois, le feuilleton Asensio a marqué l’actualité madrilène. Alors que son contrat expire en juin, l’international espagnol a été tout proche de partir l’été dernier. Mais il est finalement resté, notamment parce qu’aucun club ne s’est aligné sur ses exigences salariales. Dans le même temps, il a su se refaire une place dans l’équipe de Carlo Ancelotti, ce qui lui a permis d’aller au Mondial avec l’Espagne, compétition pendant laquelle il a aussi bénéficié d’un temps de jeu intéressant.

Seulement, sa situation contractuelle n’a pas évolué. Très durs en négociations, Florentino Pérez et José Angel Sanchez ne vont pas faire de folies et ils auraient même proposé une prolongation avec un salaire inférieur à celui qu’il touche actuellement. Les têtes pensantes du Real Madrid estiment que l’Espagnol demande trop d’argent pour un joueur qui n’est pas indiscutable dans les plans du coach italien. Le joueur formé à Mallorca peut d’ailleurs déjà discuter avec des clubs en vue d’une signature en juin prochain.

Mendes à la baguette

Et comme l’indique Sport, le FC Barcelone compte en profiter. L’ennemi juré du Real Madrid a même déjà commencé à discuter avec le FC Barcelone. Enfin, c’est plutôt son nouvel agent, un certain Jorge Mendes, qui aurait déjà discuté de la possibilité d’une arrivée de son client avec les dirigeants du Barça. Le Portugais est proche de Joan Laporta et a ses entrées à Barcelone. Même si Asensio n’a pas encore décidé de son avenir, la possibilité de rejoindre le Camp Nou est bien sur la table. Tout comme il pourrait prolonger ou partir en Angleterre.

On rappelle que par le passé, le Barça avait déjà tenté de l’enrôler, alors qu’il évoluait du côté de Mallorca, mais c’est le Real Madrid qui avait remporté les enchères. L’arrivée d’Asensio à Barcelone s’inscrirait parfaitement dans la nouvelle politique mercato barcelonaise, visant surtout à se renforcer à moindre coût, à l’image des signatures d’Eric Garcia, Franck Kessie ou Andreas Christensen. Et médiatiquement, ça ferait aussi beaucoup parler…