FC Barcelone : Raphinha met la pression à Xavi et Dembélé

Il y a quelques semaines encore, Raphinha commençait à faire grincer des dents du côté du Camp Nou. Le Brésilien peinait ainsi à enchaîner les bonnes prestations, et ne parvenait pas à faire beaucoup de différences balle au pied. Et ce, alors que le Barça a mis environ 60 millions d’euros, bonus inclus, sur la table pour le recruter. Mais la donne a un peu changé lors des dernières sorties du club catalan.

Alors que des joueurs comme Ferran Torres ou Ansu Fati affichent un niveau inquiétant, et qu’Ousmane Dembélé est blessé, le joueur de la Canarinha a su prendre ses responsabilités. Face à Valence, il a marqué le but de la victoire, mais a aussi été le joueur qui a le plus dribblé, le plus tiré et le plus centré, comme le révèle Opta. Sport lui a par exemple attribué un joli 8/10, la meilleure note de la rencontre.

Dembouz doit-il s’inquiéter ?

Et ce n’est pas la première bonne prestation du joueur sur ce dernier mois de compétition. Face à Manchester United à l’aller, il avait notamment inscrit un but et délivré une passe décisive. De même face à Séville il y a un mois, et il avait aussi été décisif contre le Betis avec un but quelques jours avant. « Raphinha surclasse Dembélé », indique le quotidien AS, qui explique que le Brésilien a dépassé le Français d’un point de vue statistique, avec 8 buts et 9 passes décisives cette saison, soit le même nombre de buts mais deux assists en plus.

Clairement, l’ancien de Leeds a saisi sa chance pendant la blessure de Dembélé, sur le côté droit de l’attaque catalane. « Il pose un problème à Xavi qui avait Dembélé comme joueur indiscutable à droite et maintenant, il va devoir montrer s’il met en place cette méritocratie qu’il avait promise à son arrivée », écrit ainsi AS. Mais nul doute que pour Xavi, c’est une sacrée bonne nouvelle d’avoir deux joueurs de ce niveau en concurrence !