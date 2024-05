OM : Gasset a repris en main Jonathan Clauss

À la veille d’affronter l’Atalanta en 1/2 finale aller de l’UEFA Europa League, Jean-Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse aux côtés de Jonathan Clauss. Un joueur qui a vécu des hauts et des bas cette saison mais qui a retrouvé des couleurs sous les ordres du coach de 70 ans. Ce dernier a d’ailleurs dévoilé comment il a remis le latéral droit sur le droit chemin. «Ce que je lui ai dit, c’est un secret. Je ne parle que de sportif. Si un joueur international n’est pas un plus dans un effectif, c’est qu’il y a un problème. J’ai discuté avec lui pour le remettre sur les rails. Aujourd’hui, le paradoxe c’est qu’il a été blessé avec les Bleus, il a fallu s’adapter à la situation pour ne pas le faire reprendre trop vite, limiter son temps de jeu. »

Il a ensuite ajouté : «sur le terrain, je crois qu’il est l’un des meilleurs passeurs. On a le meilleur buteur, Aubameyang, mais on a deux passeurs à 6 passes décisives. Clauss et Harit, il me semble. C’est un joueur de couloir qui vous donne la profondeur, la qualité de centre, la qualité de coup de pied arrêté et il marque un but de temps en temps. Tout ça, on prend. Humainement ? Vous l’avez vu. Quand il parle du groupe, c’est la vérité. Ils vivent bien ensemble. Il fallait juste cadrer un ou deux trucs, mais ils ont compris qu’on devait tout donner. Sur ça, ils ont franchi un palier.» Une excellente nouvelle pour l’OM et l’équipe de France, avec laquelle Clauss espère participer à l’Euro 2024.

