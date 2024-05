BVB - PSG : la grande promesse de Luis Enrique pour le retour

Après la défaite contre Dortmund (1-0), en demi-finale aller de la Ligue des Champions, sur la pelouse du Signal Iduna Park, Luis Enrique n’a pas semblé inquiet plus que cela après le coup de sifflet final. Si ses joueurs paraissent déçus ce soir, l’heure est désormais à la préparation pour mieux rebondir dans une semaine avec une place en finale à la clef :

La suite après cette publicité

«Tout le monde savait que ce serait difficile. Le vestiaire est un peu affecté, car on a touché les poteaux. Mais à Paris… On a vu nos supporters qui étaient là tout le match. A Paris on sera très fort et on n’a rien à perdre», a affirmé l’entraîneur espagnol au micro de Canal+. En tout cas, le Parc des Princes peut déjà se préparer pour le grand duel au retour, prévu mardi prochain.