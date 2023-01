Mercato : les 5 joueurs que le FC Barcelone a mis sur le marché

La suite après cette publicité

Ce n’est un secret pour personne, le Barça veut être actif sur ce mercato. Seulement, il y a deux problèmes majeurs. Déjà, qu’il ne reste plus que deux petites semaines pour faire ses emplettes et les Catalans ne semblent pas vraiment avancer. Puis, plus problématique encore : les limitations financières du club de la Ciudad Condal, qui n’est en plus pas aidé par les règles très strictes du fair-play financier de la Liga.

C’est en partie à cause de ça que Joan Laporta, Mateu Alemany et leur équipe cherchent des moyens de se renforcer à prix malin, avec cette possibilité d’un échange avec l’Inter. Kessie et Depay fileraient ainsi vers Milan, pendant que Brozovic et Correa feraient le chemin inverse. Mais on dirait bien que la solution la plus simple pour recruter sereinement sera de dégager des revenus supplémentaires en vendant des joueurs…

De bonnes affaires à Barcelone ?

La semaine dernière déjà, la presse espagnole donnait le nom de 3 joueurs susceptibles d’être vendus en cas d’offre satisfaisante. Ce mardi, le quotidien Sport refait le point et explique qu’il y a 5 joueurs sur le marché. Sans surprise, surprise, Memphis Depay est sur la liste. Mais pas que. On retrouve notamment Hector Bellerin, en fin de contrat, et pas vraiment important dans les plans de Xavi. Plus surprenant encore, il y a Eric Garcia. Pourtant recruté pour l’avenir, le défenseur international espagnol est bien sur le marché, et toute offre sera écoutée. Le joueur aurait une belle cote en Premier League notamment.

Devant, Raphinha, qui ne convainc toujours pas, et Ferran Torres, particulièrement mauvais ces dernières semaines, sont aussi considérés comme largement dispensables. Tous deux ont aussi des touches en Angleterre, et de toute manière seuls les clubs anglais semblent en mesure de s’aligner financièrement. En revanche, contrairement à ce qui avait été annoncé, Ansu Fati n’est pas en vente. Des départs qui serviraient aussi à inscrire les nouveaux contrats de Gavi et Ronald Araujo auprès de la Liga, indique le média. Avis aux intéressés…