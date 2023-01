Mercato : le FC Barcelone et l’Inter préparent deux échanges loufoques

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone et l’Inter vivent des situations un peu différentes sur le terrain - le Barça est leader de la Liga pendant que les Milanais sont quatrièmes et à dix points de Naples - mais en coulisses, les deux clubs doivent composer avec une situation financière peu évidente. Et les deux formations souhaitent être actives sur ce mercato hivernal. La solution : un échange ! Ou même deux !

Selon Sport, les deux directions sont en contact et vont tenter de réaliser un voire plusieurs échanges qui pourraient arranger tout le monde. Ainsi, le journal catalan explique que le premier troc sur la table actuellement enverrait Kessie du côté de Milan, pendant que Marcelo Brozovic ferait le chemin inverse. Une opération validée par les deux parties, et qui serait un simple échange de joueur, sans aucune contrepartie financière d’un côté comme de l’autre.

Depay à Milan plutôt qu’à Madrid ?

Les deux joueurs ont également des émoluments similaires, environnant les 6 millions d’euros à l’année, ce qui ne bousculerait pas grand chose au niveau de la hiérarchie salariale ou de la masse salariale des clubs. Et ce n’est pas tout, puisqu’un autre deal serait sur la table. Celui-ci enverrait Memphis Depay en terres lombardes, lui qui n’entre pas dans les plans de Xavi et n’a joué qu’à deux reprises en Liga cette saison. Convoité par l’Atlético de Madrid, le Néerlandais pourrait donc finalement découvrir la Serie A.

En retour, le Barça recevrait l’Argentin Joaquin Correa, qui a également un rôle secondaire à l’Inter et qui connaît déjà la Liga puisqu’il a évolué à Séville par le passé. Après une blessure qui l’a empêché de filer au Mondial avec l’Albiceleste, l’ailier de 28 ans pourrait se relancer du côté de Barcelone. Affaire(s) à suivre donc…