Mercato : le FC Barcelone met trois joueurs sur le marché

La suite après cette publicité

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour le FC Barcelone. L’été dernier déjà, les pensionnaires du Camp Nou, dans le dur financièrement, devaient se séparer de quelques éléments pour récupérer des liquidités et investir sur le marché. Les Catalans ont ainsi réussi à faire partir Philippe Coutinho (Aston Villa), Samuel Umtiti (prêt à Lecce), Clément Lenglet (prêt à Tottenham), Martin Braithwaite (Espanyol) ou encore Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea), pour ne citer qu’eux. Entre temps, le Barça a aussi fait des économies avec le départ de Gerard Piqué ou récupéré de l’argent avec la vente définitive d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid.

Dans l’autre sens, le club a accueilli notamment Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Jules Koundé, Franck Kessié, Marcos Alonso ou encore Hector Bellerin, tout en prolongeant Ousmane Dembélé. De quoi rendre heureux Xavi, qui a eu son mot à dire sur le mercato. Cet hiver, le technicien espagnol travaillera à nouveau avec sa direction pour apporter des retouches à son effectif et le renforcer afin d’être compétitif en Liga (1er), en Ligue Europa et en Coupe du Roi. Pour attirer les recrues espérées, les Blaugranas vont encore devoir sacrifier quelques joueurs histoire de récupérer de l’argent. D’après El Chiringuito, ils sont trois à être concernés par cela. Et ce ne sont pas forcément ceux qu’on attendait.

À lire

Le FC Barcelone veut déjà vendre Raphinha !

Le Barça veut sacrifier trois joueurs

On imaginait que le club ibérique pousserait dehors Memphis Depay, en fin de contrat, Frenkie de Jong, qui était allé au bras de fer pour rester avant de convaincre son coach, ou Franck Kessié, qui a souvent été annoncé sur le départ ces dernières semaines. Mais non. Dans cette liste, on retrouve Raphinha (26 ans). Il y a quelques jours, il avait été déjà cité comme un candidat au départ. Arrivé l’été dernier en provenance de Leeds contre 58 millions d’euros, le Brésilien n’a pas convaincu Xavi assure El Chiringuito. Sport nuance un peu en expliquant qu’au Barça on croit toujours en lui mais qu’il n’est pas indispensable et qu’il pourrait être revendu assez facilement.

La suite après cette publicité

Autre joueur placé sur la liste des joueurs transférables : Ferran Torres (22 ans). Arrivé il y a un, en janvier 2022, l’Espagnol, qui a coûté 55 millions d’euros, ne sera pas retenu en cas de bonne offre. Récemment, Arsenal a été cité comme un potentiel point de chute. Enfin, Ansu Fati (20 ans) est placé sur le marché. Grand espoir du club, il a été freiné par sa blessure. Depuis, il peine à retrouver son meilleur niveau. Le Barça dira oui si une belle offre se présente. En revanche, les Culés ferment la porte pour Lewy et Dembouz quoi qu’il arrive. Le FC Barcelone a donc établi son plan de bataille pour cet hiver où trois joueurs sont déjà invités à s’en aller.