Le FC Barcelone veut déjà vendre Raphinha !

Si certaines recrues estivales ont satisfait les attentes du FC Barcelone, comme l’attaquant polonais Robert Lewandowski ou encore le défenseur danois Andreas Christensen, ce n’est pas vraiment le cas de l’ailier brésilien Raphinha, qui a disputé la dernière Coupe du Monde 2022 avec la Seleção (éliminée en quarts de finale face à la Croatie). L’ancien de Rennes avait montré quelques belles promesses en préparation et en début de saison mais n’a pas su garder le même rendement dans le jeu au fil des mois (2 buts et 4 passes décisives en TCC).

Un manque de régularité qui ne rentabilise pas vraiment les 65 millions d’euros investis par Joan Laporta l’été dernier pour le déloger de Leeds. L’Auriverde aux 16 sélections (5 réalisations) aurait d’ailleurs déjà eu une discussion avec la direction sportive et son entraîneur, Xavi Hernandez, à son retour du Mondial pour évoquer ses dernières performances et la seconde partie de saison. Mais selon quelques échos du côté de l’Espagne, cette première saison sous le maillot blaugrana pourrait être sa dernière…

Son entourage demande de la patience

En effet, à en croire les informations de Relevo, le FC Barcelone aurait encore des doutes sur son ailier de 26 ans, qui pourrait faire les frais des difficultés économiques du club. Toujours à la recherche de liquidités et conscient qu’une grosse vente pourrait renflouer les caisses, le club catalan pourrait sacrifier le natif de Porto Alegre, qui bénéficierait encore d’une belle cote en Premier League, qu’il a connu avec les Whites entre 2020 et 2022, et qui pourrait être vendu aux alentours des 50 M€.

Néanmoins, le média espagnol affirme que l’entourage du joueur demande de la patience, comme l’avait déjà fait le Real Madrid avec Vinicius Jr, criblé de critiques avant de devenir un élément important du club de la capitale. Revenu d’un Mondial décevant avec le Brésil, Raphinha espère qu’on lui laissera du temps pour s’adapter et ainsi faire taire les mauvaises langues, ce qui lui permettra de répondre aux attentes sportives de ses dirigeants et s’imposer sur le couloir droit du FC Barcelone, où Ousmane Dembélé lui est préféré.