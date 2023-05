Le FC Barcelone fixe un prix record pour Raphinha, l’énorme bagarre générale pendant le Superclásico scandalise l’Argentine

Raphinha a prix d’or

En lisant la presse espagnole ce matin, on apprend que ça s’active en coulisses au FC Barcelone pour faire un gros mercato, qui va être actif du côté des arrivés comme des départs. Sport placarde sur sa Une le prix fixé par le Barça pour Raphinha : 80 millions d’euros. Comme on a pu le découvrir ensemble dans la revue de presse d’hier, le Brésilien envisage de quitter le Barça cet été en raison du manque de temps de jeu qu’il pourrait avoir la saison prochaine. Chelsea et Newcastle étudieraient de près la situation de l’ailier auriverde. Son départ pourrait permettre au club catalan de s’aligner sur les exigences financières d’Ousmane Dembélé pour le prolonger. C’est l’une des priorités du Barça, tout comme le retour de Lionel Messi. Sur ce dossier aussi les Barcelonais ont besoin d’argent, et pour avoir les moyens de s’offrir La Pulga, les dirigeants ont décidé de se débarrasser de De Jong, qui a toujours une belle cote en Premier League. Puis Aubameyang pourrait bien revenir au Camp Nou. D’après Sport et Fabrizio Romano, le Gabonais veut aussi faire son grand retour, seulement si Chelsea veut bien le laisser partir libre. Autre recrutement de taille envisagé par les catalans, celui de Joao Cancelo. L’agent du Portugais était à Barcelone ce week-end, et il aurait négocié avec les dirigeants Culers pour obtenir un prêt favorable pour l’ailier. Une option d’achat serait intégrée à la future transaction.

Une bagarre et 6 cartons rouges

Les amoureux du ballon rond n’ont sûrement pas raté le derby le plus chaud de la planète, le Superclásico de Buenos Aires opposant River Plate à Boca Junior ! Comme attendu, le choc a dégénéré. Mais avant de parler de toutes les polémiques qui entourent cette rencontre, on va parler du contenu. Au bout d’un match interminable qui s’est terminé à la 106ème minute, c’est le leader du championnat argentin, River, qui s’est imposé sur la plus petite des marges 1-0. «Victoire étriquée de River et scandale» titre El Tribuno. «C’était super chaud mais c’est River qui gagne» écrit de son côté le quotidien Hoy, avec la joie des joueurs de Demichelis. Miguel Borja a offert la victoire aux Los Millonarios sur pénalty à la 93e devant un public en transe. Mais les célébrations ont provoqué la colère des joueurs de Boca, surtout du gardien Sergio Romero. L’ex portier de Manchester United a affirmé avoir été bousculé par un joueur adverse, Palavecino. Le milieu offensif de 26 ans serait allé lui crier au visage. Du coup, Romero l’a attrapé par la taille pour qu’il rende des comptes de son geste. Son choix a provoqué une bagarre générale. «En quelques secondes, la pelouse du Monumental s’est transformée en ring de boxe» pour les journalistes d’Epoca. La police a carrément dû intervenir pour séparer les joueurs. L’arbitre est allé vérifier les images de la bagarre à la VAR et a distribué six cartons rouges, trois pour chaque équipe. «Ce n’est pas bon pour le spectacle», a regretté Enzo Perez, le capitaine de River, auprès de TyC Sports. «Beaucoup de gens se sont impliqués des deux côtés : le staff, les remplaçants… Nous avons essayé de les séparer et de les calmer, mais quand il y a autant de gens qui ne doivent pas être sur le terrain, qui plus est avec une telle nervosité, c’est difficile.»

Vlahovic a une touche en Angleterre

En Italie, Dusan Vlahovic fait les gros titres ce lundi pour diverses raisons. D’abord pour son énorme match contre l’Atalanta où il a trouvé le chemin des filets. Le Serbe a fait parler «sa joie et sa colère» comme l’écrit La Gazzetta Dello Sport dans son édition du jour. Le buteur a fait preuve d’une grande force de caractère à Bergame car il a été victime de chants racistes. Il a fait signe aux supporters de la Dea de continuer en les provoquant après son but. Un geste qui a coûté un carton jaune au joueur bianconero. Comme le rapporte Tuttosport, Vlahovic avait déjà été au centre d’un épisode similaire en Coupe d’Italie lorsque la Juve jouait à Florence où on a pu entendre, «tu es un gitan», à de nombreuses reprises. Peut-être que Vlahovic va vouloir quitter l’Italie cet été. D’après les informations de Football Insider, Aston Villa est prêt à sortir un chèque record pour le serial buteur. C’est le coach, Unai Emery, qui a poussé la direction des Villans à en faire la priorité du prochain mercato. Son recrutement pourrait faire entrer le club dans une autre dimension.