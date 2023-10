Pays-Bas : Andreas Noppert et Calvin Stengs appelés en urgence

Après un week-end animé sur les pelouses européennes, la trêve international va offrir une coupure idoine pour plusieurs équipes. Pourtant, les joueurs convoqués par leur sélection nationale n’auront pas le droit à un petit break. Et alors que Calvin Stengs et Andreas Noppert pensaient bénéficier de quinze jours de répit respectivement avec Feyenoord et Heerenveen, ils ont été appelés en urgence par Ronald Koeman ce dimanche.

En effet, l’ailier droit et le gardien remplaceront respectivement Noa Lang, touché ce week-end avec le PSV, et Mark Flekken, portier de Brentford qui est malade. Auteur d’un début de saison de haute volée avec le club basé à Rotterdam (2 buts et 5 passes décisives en 8 apparitions en Eredivisie), Stengs pourrait alors jouer contre la France vendredi prochain après avoir porté le maillot de l’OGC Nice entre 2021 et 2023.