C4 : la Fiorentina aspire l’âme de LASK 7-0, le Legia s’incline contre Lugano, le Real Betis s’en sort

La cinquième journée de Ligue Europa Conference se déroulait ce jeudi et la course au top 8 était intense. Auteur d’un 4/4, le Legia Varsovie pouvait rejoindre Chelsea en tête du classement. Les Polonais ont finalement été battus par une solide formation suisse de Lugano (2-1). Le Legia recule à la troisième place tandis que Lugano grimpe à la quatrième position, jute derrière sa victime du soir. La Fiorentina complète le podium avec suite à sa large victoire 7-0 contre LASK. La Viola a massacré son adversaire avec un doublé de Sottil (10e et 58e) et des buts d’Ikoné (22e), Richardson (39e), Mandragora (69e), Stojkovic (82e, CSC) et Gundmundsson (85e, sp).

Cinquième, le Cercle Bruges fait aussi une grosse opération avec sa belle victoire 4-1 contre l’Olimpija Ljubljana qui sort de ce top 8. Mauvaise opération pour Heidenheim qui enchaîne une deuxième défaite contre l’Istanbul Basaksehir et recule à la 11e place. Les Turcs se relancent à la 22e position et joueront leur qualification contre le Cercle Bruges jeudi prochain. Le Real Betis Balompié s’est donné de l’air en battant 1-0 les Moldaves de Petrocub. 15e, la formation espagnole jouera sa qualification également la semaine prochaine contre le HJK Helsinki.

Les matches de 18h45 :