Angleterre : Gareth Southgate reste le sélectionneur

Le très sérieux journal britannique The Telegraph a, par la voix de son correspondant en chef du football, Jason Burt, révélé que Gareth Southgate allait rester à la tête de la sélection anglaise, éliminée par l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 et récemment arrivée dernière du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des Nations de l'UEFA, derrière l'Italie, la Hongrie et l'Allemagne et donc reléguée en Ligue B. Nommé à les tête des Three Lions le 28 septembre 2016, après un Euro en France terminé dès les 8es de finale (élimination face à l'Islande), le technicien anglais de 52 ans a dirigé 82 matches sur le banc de l'Angleterre, pour un bilan de 52 victoires, 15 matches nuls et 15 défaites.

À sa tête, l'Angleterre a atteint la 4e place de la Coupe du Monde 2018 en Russie (défaite contre la Belgique lors de la petite finale), une troisième place en Ligue des Nations en 2019 et la finale de l'Euro 2020, disputé en 2021, avec une défaite face à l'Italie, à Wembley. Il était sous contrat jusqu'au 31 décembre 2024 et a donc été conforté par sa fédération. «Nous sommes ravis de confirmer que Gareth Southgate reste à la tête de l'équipe d'Angleterre et qu'il dirigera notre campagne pour l'Euro 2024. Gareth et Steve Holland ont toujours eu notre soutien total. Notre planification pour le Championnat d'Europe commence maintenant,» a déclaré Mark Bullingham, directeur général de la FA, au Telegraph.