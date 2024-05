Lille-OL: les compositions officielles

C’est une bataille pour l’Europe qui va se jouer ce soir. Lille reçoit Lyon (une rencontre à suivre à partir de 21h en direct commenté sur Foot Mercato) avec la ferme intention de récupérer la place de 3ème actuellement occupée par Brest. Cela signifierait une qualification direct pour la Ligue des Champions 2024/2025. Alors que les Gones peuvent espérer accrocher l’Europa Conference League en cas de succès.

La suite après cette publicité

Pour se faire, Paulo Fonseca mise sur son 4-2-3-1 avec Jonathan David en pointe. Si Haraldsson est bien présent en tant que numéro 10, Gudmundsson et Yazici remplacent Zhegrova et Cabella sur les côtés. Sans André touché à une cuisse contre Monaco, c’est Angel Gomes qui prend sa place dans le double pivot au côté de Bentaleb. Chez les Rhodaniens, Pierre Sage a concocté un 4-3-3 dans lequel nous retrouvons bien le capitaine Alexandre Lacazette. À ses côtés en tant qu’ailiers se trouvent Nuamah et Benrahma. Enfin Tagliafico récupère son poste de latéral gauche à la place de Maintland-Niles.

Les compositions officielles :

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily - Gomes, Bentaleb - Gudmundson, Haraldsson, Yazici - David

La suite après cette publicité

Olympique Lyonnais : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Benrahma

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de Paris peut vous rapporter jusqu’à 180€ et celle de Lyon jusqu’à 283€.