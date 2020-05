La déclaration forte du président de l'UEFA sur la reprise de la Ligue des Champions

À l'heure où la Bundesliga a repris ses droits à huis clos et au moment même ou les clubs de Serie A, de Premier League et de la Liga ont fait leur retour à l'entraînement, la question d'un retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa se pose forcément. Et du côté de l'UEFA, on n’en démord pas. Il faut terminer les deux compétitions continentales, sources de revenus colossales pour l'UEFA et pour les clubs européens. Interrogé par le média portugais Record, Aleksander Ceferin a envoyé un message fort.

À l'écouter, il n'y a aucune raison pour que les compétitions européennes ne reprennent pas. Mieux il espère les terminer à la fin du mois d'août. «On ne sait pas ce qu'il va se passer dans le monde, mais le fait est que les choses se calment. Je crois qu’on pourra terminer. Le championnat allemand a repris, en Espagne cela va bientôt être validé, au Portugal encore plus vite. 80% des championnats européens reprennent. Je ne vois pas pourquoi la Champions et l’Europa League ne se joueraient pas.» Les clubs européens encore qualifiés savent donc déjà à quoi s'en tenir, mais auront sans doute une réponse définitive à la question le 17 juin, date du comité exécutif de l'instance dirigeante européenne.