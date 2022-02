OM : Sampaoli s'explique sur Milik

La suite après cette publicité

Contre Montpellier, on l'attendait, on ne l'a pas eu. Ce mardi soir, alors que les organismes étaient touchés, on attendait une nouvelle fois Arkadiusz Milik contre l'Olympique Lyonnais. Que nenni. Le Polonais est entré en jeu, à la toute fin du match, dans une rencontre où il aurait pu avoir son rôle. Sampaoli s'en est expliqué.