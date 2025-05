FC Barcelone : le message de Lionel Messi après le titre de champion

Ce n’était plus qu’une question de jours et c’est désormais officiel : le FC Barcelone est champion d’Espagne. Après leur victoire contre le Real Madrid dimanche dernier (4-3), les Blaugranas n’avaient plus qu’à remporter un seul match pour être sacré. C’est chose faite, après le succès acquis sur le terrain de l’Espanyol ce jeudi. Et les coéquipiers de Lamine Yamal ont reçu un message particulièrement symbolique : celui de Lionel Messi.

Sur Instagram, la légende du Barça a écrit dans sa story un très sobre « Félicitations ! », accompagné d’émojis aux couleurs du club. Même de l’autre côté de l’Atlantique, l’octuple Ballon d’Or continue de suivre l’écurie avec laquelle il a tout gagné. Et le groupe d’Hansi Flick semble bien parti pour continuer sur sa lancée.