Le PSG poursuit son rêve de MMA avec un poids lourd du secteur

Le Paris Saint-Germain veut étendre ses activités. Depuis plusieurs années déjà, le club parisien, par l’intermédiaire de son président Nasser al-Khelaïfi, a confirmé son intention de devenir une place forte du monde du sport en s’affirmant dans d’autres secteurs comme le judo mais aussi le handball et l’esport afin de développer la marque PSG à l’international. Dans cette perspective, les dirigeants des Rouge et Bleu souhaitent, depuis un petit moment, faire leur entrée dans une discipline qui fait beaucoup de bruit à l’heure d’aujourd’hui, notamment après la performance de Cédric Doumbé sous les yeux de plusieurs pensionnaires du Parc des Princes dont un certain Kylian Mbappé.

En effet, le club parisien chercherait à créer une structure de MMA grâce à Djamel Bouras, le président du PSG Judo, qui a reçu un message le remerciant d’Ali Abdelaziz, l’un des managers les plus puissants du MMA, avec un montage d’un octogone aux couleurs du PSG en fond. Pour réussir ce projet, la direction des Rouge et Bleu compte également sur un poids lourd du secteur, Khabib Nurmagomedov, proche de Nasser al-Khelaïfi depuis les nombreux passages du Daghestanais dans la capitale française, auprès de Kylian Mbappé mais aussi lors d’une exhibition avec les judokas parisiens. Le Paris Saint-Germain ne cache en tout cas pas ses ambitions et rêve encore un peu plus d’intégrer la plus prestigieuse des compétitions, l’UFC.