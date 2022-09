Algérie : Djamel Belmadi n'a jamais fermé la porte à Andy Delort

Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi (46 ans) s'est exprimé après l'annonce de sa liste des 24 pour disputer deux matchs amicaux, contre la Guinée le 23 et le Nigéria le 27 septembre, au stade Olympique d'Oran. Pour rappel, les Fenecs ne disputeront pas la Coupe du monde au Qatar. Questionné, sans grande surprise, sur la convocation de l'attaquant de 30 ans évoluant à Nice, Belmadi a précisé qu'il n'avait jamais exclu Delort de la sélection.

« Je ne sais pas si c'est la fin de la sanction puisque c'est lui qui a dit qu'il mettait en pause l'équipe nationale. C'est dommage de reparler de la problématique de Delort, il va nous rejoindre et ce n'est pas positif d'en parler même si je savais que ça allait être le cas. C'est lui qui s'était auto-exclu. » Pourquoi j'ai changé d'avis sur le retour d'Andy ? « Moi, je n'ai condamné personne, j'ai ramené des joueurs qui avaient fait des choses aussi. Personne n'a le monopole du patriotisme, je n'ai jamais fermé de porte à qui que ce soit ». Le Niçois fait son grand retour après un peu plus d'un an d'absence.