Newcastle est en pleine galère sur le mercato

Newcastle avait pourtant promis un grand mercato. Un peu plus de six mois après son rachat par le Fonds souverain d'Arabie saoudite (PIF) pour la somme de 352 M€, le club du nord de l'Angleterre a rapidement sorti le chéquier. En janvier pour plus de 100 M€, Bruno Guimarães, Kieran Trippier, Chris Wood et Dan Burn sont venus aider dans la délicate mission maintien, en plus de Matt Targett, prêté par Aston Villa. L'option d'achat du latéral gauche a fini par être levée cet été pour 17 M€.

En plus de Targett, les Magpies ont recruté Nick Pope pour 11 M€, lequel descendait en Championship avec Burnley. L'international anglais devrait faire du bien, tant Newcastle a connu des problèmes dans les buts l'an passé. Sven Botman a également renforcé la défense. Le Néerlandais a été acheté au peu moins de 40 M€ au LOSC. Ce mercato est encore loin d'être terminé mais force est de constater que malgré ces quasiment 70 M€ de dépensés cet été, les Toons connaissent un creux en cette période.

Newcastle, victime de son statut de nouveau riche ?

Beaucoup de noms, parfois des grands comme Neymar, ont été annoncés mais au final pas grand monde n'est venu poser ses valises dans le Tyne and Wear. Encore récemment Santos a rembarré son homologue pour le très jeune Ângelo (17 ans), malgré son importante dette. Un nouveau nom qui s'ajoute à une liste déjà longue. Dans la semaine, on apprenait par le biais des médias anglais que le dossier Moussa Diaby ne serait pas bouclé non plus, le Bayer exigeant 60 M€ pour le lâcher ; une somme considérée comme trop importante pour Newcastle.

C'est souvent la loi pour les nouveaux riches fraîchement débarqués. Ils ont souvent droit à un tarif "spécifique", ce que la direction a très souvent dénoncé, répétant à qui veut l'entendre qu'elle ne dépensera pas sans compter. Reste que le dossier Ekitike est toujours bloqué dans la dernière ligne droite, alors qu'un accord a été trouvé autour de 45 M€ comme nous l'évoquions la semaine passée. La piste menant à Nabil Fekir ne fait plus de bruit, encore moins celle de Lucas Paqueta, pourtant attiré par le fait de rejoindre son ami Bruno Guimarães.

Asensio, la nouvelle priorité ?

Et si quelque chose clochait à Newcastle. Les échecs se comptent par dizaines. Les problèmes sont souvent liés à la somme exigée par le vendeur, le manque d'attrait pour le nord de l'Angleterre ou encore le niveau de sportivité encore un peu léger pour viser les meilleurs. Darwin Nuñez a par exemple filé à Liverpool pour 75 M€. Areola a préféré rejoindre West Ham où il était déjà prêté cette saison, tandis qu'Arnaut Danjuma attend sans doute un club jouant l'Europe. Badiashile est lui très courtisé, alors que Nathan Aké prend vraisemblablement la direction de Chelsea...

Le club anglais est également devenu une cible facile pour faire grimper les enchères et servir directement les intérêts de certains. Il n'y a qu'à regarder le nombre de joueurs associés au récent 11e de Premier League. Ce matin, AS nous apprenait que Marco Asensio est le nouveau chantier sur lequel veulent avancer les Magpies. L'Espagnol aurait tout de la recrue phare, lui qui n'a plus qu'un an de contrat au Real Madrid. Mais également cité du côté du Bayern, Liverpool, de la Juventus et plus récemment de l'AC Milan, il paraît difficile de voir l'international espagnol rebondir dans un tel environnement.