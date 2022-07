Newcastle rembarré par Santos pour le transfert d'un jeune prodige

Ângelo (17 ans) ne rejoindra pas Newcastle. Alors que les Magpies ont transmis une offre de 20 millions d'euros pour recruter la jeune pépite de Santos, cette dernière aurait été refusée par Andrés Rueda, son président, selon Goal. Malgré la dette colossale du club, le conseil d'administration a préféré rejeter l'offre émise par le club anglais, alors qu'une clause d'achat par le FC Barcelone a été incluse dans le contrat du Brésilien.

En plus d'avoir essuyé un échec, le club anglais estime que Santos a manqué de professionnalisme en faisant fuiter l'approche des dirigeants de Newcastle. Sous contrat jusqu'en décembre 2024, le jeune Ângelo a disputé 22 rencontres au cours de l'année 2022 (pour un but et trois passes décisives).