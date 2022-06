Accord trouvé entre Newcastle et Reims pour Hugo Ekitike !

« Je m’estime prêt à tout. Que ce soit rester ici ou relever un challenge pour lequel tout le monde est d’accord. J’imagine l’été mouvementé ! Je pense que des personnes vont montrer de l’intérêt pour moi». En fin de saison, Hugo Ekitike avait été plutôt clair sur son avenir avec le Stade de Reims. Après une belle première saison pleine avec 10 buts et 4 passes décisives en 24 matches, le jeune attaquant de 19 ans a logiquement tapé dans l'oeil de plusieurs grosses écuries européennes. Et pas des moindres.

Véritable révélation de la saison de Ligue 1, Hugo Ekitike avait beaucoup plu au PSG et notamment à Luis Campos qui avait ciblé son profil pour renforcer l'attaque parisienne. En Angleterre, c'est Newcastle, fraîchement racheté par un fonds d'investissement saoudien, qui avait été tout proche de le recruter dès cet hiver pour un montant proche de 35 millions d'euros bonus compris. Et selon nos informations, les Magpies sont proches de toucher au but.

Les deux clubs ont trouvé un accord

De sources proches du club anglais, le transfert est en bonne voie. Newcastle et Reims ont même trouvé un accord pour Hugo Ekitike autour de la somme exceptionnelle de 36 millions d'euros en plus de 10 millions d'euros de bonus facilement atteignable. Reste encore quelques petits détails à régler.

Le joueur qui dispute actuellement le tournoi Maurice Revello avec l'équipe de France U20 pourrait donc vraisemblablement rapidement faire ses valises direction la Premier League. L'occasion pour lui de confirmer son bon potentiel et de prouver qu'il a les épaules pour être la surprise du championnat anglais la saison prochaine. De son côté, Reims va donc récupérer un beau chèque. De quoi trouver son remplaçant, très certainement...