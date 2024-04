Le PSG a du souci à se faire pour Bruno Guimarães

Cet été, le Paris Saint-Germain va avoir du pain sur la planche lors du marché des transferts estival. La priorité sera de remplacer Kylian Mbappé. Une ou deux recrues offensives sont espérées. L’arrivée d’un nouveau défenseur central n’est pas non plus à exclure. De plus, les pensionnaires du Parc des Princes veulent apporter du sang neuf au milieu de terrain. Ce n’est pas un secret, ils apprécient grandement Bruno Guimarães, ancien joueur de l’Olympique Lyonnais qui brille à présent à Newcastle. Comme expliqué sur notre site en janvier dernier, le Brésilien est suivi depuis très longtemps par les champions de France.

Même chose pour le FC Barcelone. Malgré les approches, le milieu auriverde est bien resté chez les Magpies cet hiver. Mais rien n’est encore acté pour cet été. Le Telegraph explique ce mardi que le PSG est toujours séduit par le natif de Rio de Janeiro. Mais les Parisiens vont devoir se montrer convaincants puisque ce dossier est loin d’être bouclé. Le Telegraph indique que Manchester City, dont l’intérêt était déjà connu, et Arsenal bataillent pour s’attacher ses services. Bruno G. est au courant de l’intérêt des deux géants de Premier League, qui sont persuadés qu’il est la pièce manquante du puzzle pour leur équipe.

La Premier League se bat pour le Brésilien

Comme l’été dernier avec Declan Rice, les Mancuniens, qui souhaitent trouver un joueur pour épauler Rodri, et les Londoniens, qui veulent anticiper des départs de Thomas Partey et Jorginho, sont au bras de fer. Les champions d’Angleterre ont peut-être un avantage puisqu’ils courtisent son compatriote et ami Lucas Paqueta, notamment en cas de départ de Bernardo Silva. Une réunion des deux anciens joueurs de l’OL n’est pas pour déplaire aux principaux intéressés. Ce qui est sûr, c’est que les Gunners et les Skyblues vont lutter et sûrement faire grimper les prix et les enchères.

Selon le média anglais, le Brésilien a une clause de 100 M£, soit environ 116 M€. Mais il n’est pas dit qu’il soit vendu pour ce prix, ni même qu’il soit vendu tout court. Les Toons comptent beaucoup sur lui et espèrent pouvoir avancer encore avec lui l’année prochaine, même sans Ligue des Champions. Une compétition qu’il veut encore jouer. Mais les Magpies veulent le convaincre de rester. Ce qui n’est pas impossible. Le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2028, est en quête d’une nouvelle maison à Newcastle. Il a même fait une offre pour une demeure dans le luxueux quartier de Northumberland. Il devrait s’y établir prochainement avec sa famille. Certains y voient donc un indice concernant son futur. Le PSG a du souci à se faire !