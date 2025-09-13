Le vestiaire du PSG fait face à un nouveau casse-tête

Nouvelle saison, nouveau vestiaire. 2025 restera comme une année historique pour le PSG, vainqueur de la toute première Ligue des Champions de son histoire. Le nouvel exercice démarre sur les chapeaux de roue avec une victoire déjà en Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Il s’agissait alors du premier match de Lucas Chevalier sous ses nouvelles couleurs. Il est la principale arrivée de ce mercato. En fin de contrat dans un an, Gianluigi Donnarumma, grand artisan du succès en C1 au printemps dernier, a quitté le club, poussé vers la sortie avant d’être libre.

Son départ fut un petit crève-coeur quand même car il sort tout simplement des six plus grands mois de sa carrière. Les supporters parisiens, mais aussi ses coéquipiers, n’oublieront jamais ses immenses performances contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Avec son absence, l’équilibre du vestiaire a également changé. Il faisait partie des vice-capitaines derrière Marquinhos en compagnie d’Achraf Hakimi mais aussi de Presnel Kimpembe, qui a lui aussi mis les voiles de son club de toujours. Des places d’adjoints du chef se sont libérées et elles sont forcément convoitées.

Qui pour accompagner le capitanat de Marquinhos ?

Comme à chaque début de saison, une fois le mercato terminé, les joueurs du PSG vont devoir élire leur capitaine et ceux qui accompagneront Marquinhos. Les résultats de l’élection ne font aucun doute au club. Le Brésilien sera désigné pour la 6e année consécutive, soit depuis le départ de Thiago Silva. Mais pour le seconder, il y a un peu plus de suspense, d’autant qu’ils sont plusieurs à postuler. Il y a déjà eu trois journées de championnat disputées, et autant de capitaines : Vitinha à Nantes, Marquinhos face à Angers, et Hakimi pour le déplacement à Toulouse.

Le Marocain et le Portugais seront bien placés dans les votes de leurs coéquipiers, et seront probablement les adjoints, mais ils ne seront pas seuls. Cette responsabilité sera d’autant plus un enjeu cette saison que la venue de Zabarnyi traduit un temps de jeu réduit pour Marquinhos. Il le sait. Il manque au moins un dernier nom pour compléter cette liste des adjoints et plusieurs éléments se démarquent, selon Le Parisien. Il y a d’abord Fabian Ruiz, qui est devenu un taulier du onze de Luis Enrique, au point d’avoir porté le brassard en Coupe de France en début d’année. Problème, sa voix ne porte pas tant que ça dans le vestiaire. Warren Zaïre-Emery a déjà hérité de ce bout de tissus en profitant de circonstances favorables et postule. Le Titi a la légitimité du joueur formé au club mais n’est pas un titulaire. Il reste Ousmane Dembélé, homme à tout faire devant, qui a acquis un certain statut même s’il ne revendique une place de vice-capitaine. Messieurs, à vos votes !